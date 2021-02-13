浙江省杭州市一名姓楊的滴滴順風車司機，從2017年起專門欺騙女性，當中2人在阿里巴巴工作，不但騙財，而且騙感情，藉與受害人交往時，以各式各樣的理由，共向12人騙取4,050萬元人民幣（約4,862萬港元）、125萬美元（約975萬港元），近日被指詐騙罪，社會危害性巨大，被判終生監禁。

案情指出，只有初中程度的楊男，2017年起透過任職滴滴順風車司機，接連結識不同女性，並且交往。取得信任後，他就開始以不同藉口向對方借錢，包括公司資金周轉不靈、偷稅漏稅被查、被電視台關押、拖欠員工工資、海外有美國戶口可兌換美元等等，向受害者騙財。

控方統計，楊男合共向12名女子騙財，當中包括2名阿里員工，受害者不但有巨大經濟損失，部份更因為感情受騙，出現巨大心理創傷。

案件近日在杭州市中級法院審訊，法院指楊的行為已構成詐騙罪，而且金額巨大。雖然楊男的辯護律師提出輕判，但法院認為楊男「有目的地同時追求多名女性並形成戀愛關係，在獲取被害人信任後即騙取錢財」，騙財同時騙感情，後果嚴重，具有較大的社會危害性，否決從輕處罰，除判楊男無期徒刑，同時沒收他全部個人財產，將違法所得按比例還給受害者。

《北京青年報》

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