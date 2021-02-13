加不加香菜（芫荽），意外成為台灣農曆新年民眾其中一個熱門討論話題！總統蔡英文在FB留言說：「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔！」即時引發不吃香菜的網民大罵：「我覺得這種總統真的沒辦法連任了！」更有網民建議應該將她罷免。一向痛恨香菜的網台「眼球中央電視台」更痛批蔡英文「民調至少會崩25%」。高雄市長陳其邁今日亦在FB上留言：「總統抱歉了！不加香菜，但加辣，才是人間美味！」

台灣民眾前晚起紛紛上載團年飯照片，並加上「#也曬曬你家的年夜飯」標籤，吸引不少網民、政客響應，台南市長黃偉哲上傳家中火鍋照片後，沒想到蔡英文留言說：「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔！」結果即時引發「香菜大戰」，不喜歡香菜的民眾留言：「2020年我幫妳拉了六票，妳居然挺香菜！」「大過年的怎麼說這麼恐怖的事呢？」「總統到底有多愛香菜啦！」

作為樓主，黃偉哲亦回應說：「總統，火鍋加香菜已經讓鄉民震驚了，要不要再加點芋頭壓壓驚？」

一直稱香菜為「非法植物」，並且多次譴責稱讚香菜的網上節目「眼球中央電視台」，在年三十晚播出的特備節目中，亦痛批蔡英文。節目一開始剪輯了蔡英文之前稱讚香菜的片段：「香菜是一定要吃的，沒有香菜，東西怎麼會好吃，建議大家，都要來一點。」主持人「視網膜」之後在FB上留言批評蔡英文：「本人予以最嚴厲之強烈譴責，這樣民調至少會崩25%！」並稱「這種總統沒辦法連任」，其他網民也紛紛留言：「2024拒投香蔡英文！」「下次我也不投她了！」然而，蔡英文現在已是第二任期，不能再競逐連任。

高雄市長陳其邁今日到當地一間著名麵線羹店打卡時，亦特別在FB留言：「總統抱歉了！這次我站視網膜這一邊，不加香菜，但加辣，才是人間美味！」他說高雄的麵線羹，「淋上特製的辣椒醬和白胡椒是一定要的……加赤肉塊、魚羹，這就是『高雄的氣魄』，大碗又滿意。」他又說：「故鄉的小吃，香菜加不加是隨個人的口味！」

台灣現存的政黨當中，2020年2月獲內政部批准登記的「歡樂無法黨」，其創辦人、歡樂總書記、台北市議員邱威傑因為不愛吃香菜，所以特別在黨綱內加入反香菜內容，包括「避免所有國民被香菜侵擾」，「全體黨員或核心黨職幹部開會應具備酒水零食（香菜除外）」，不過，他們卻同意擁護該黨立場、但愛吃香菜的民眾申請入黨。

台灣《蘋果新聞網》／《聯合報》／東森新聞雲／Facebook

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