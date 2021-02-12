微信紅包近年早已成為內地民眾拜年派利是的主要途徑，不過微信早前就搞搞新意思，以限時限量方式向個人用戶開放「訂製紅包封面」功能，吸引不少用戶瘋搶，一嘗親自設計微信紅包封面的滋味，相關功能甚至因此在網上掀起炒風，有網上炒家的銷售額至少突破14萬元人民幣（下同，約17萬港元）。

微信前年已對企業用戶開放「訂製紅包封面」功能，上月為迎接農曆新年再對個人用戶開放。當中在本月1日至14日，微信再宣佈限量開放5,000萬個紅包封面，再度掀瘋搶潮。據微信官方介紹，這次向個人用戶開放的功能，主要是允許用戶利用自己的素材製作紅包封面，封面訂製價格為每個一元（約1.2港元）。有關功能自上月推出後大受歡迎，據官方提供的數據顯示，臨近新年每天有上千萬人搜尋「紅包封面」，年卅當天的搜尋數量更超過三億次。

成訂製用戶粉絲須逾千

不過，並非每個用戶都能透過微信官方搶到這個限時限量的「訂製紅包封面」功能，官方對合資格的個人用戶要求甚高，包括要完成實名認證、必須開通視頻號並獲認證，個人視頻號還要滿足近30天發表一個內容、粉絲數量達到 1,000人以上的要求，一些合資格申請「訂製紅包封面」的個人用户便成為炒家。

官方雖曾表示，紅包封面成本只需一元，而且用戶間不能買賣，只能贈予。不過一些炒家就巧立名目，通過在網上「售賣其他東西免費送紅包封面」的方式吸引其他用戶，最常見的是「買表情包贈紅包封面序列號」，變相買賣「訂製紅包封面」功能。

總收益或達100萬

內媒透過在內地電商平台搜尋關鍵詞「紅包封面」發現，相關紅包封面售價由2至20元不等（約2.4至24港元），銷量過萬的相關店家有近10間，按銷量最高的7.3萬人次為例，其相當銷售額至少突破14萬元（約17萬港元），總收益或達到100萬元（約121萬港元）。

對於炒賣歪風，官方昨日重申，推出「訂製紅包封面」功能當日已明確規定，訂製用戶不得透過任何方式，以「微信紅包封面」向其他用戶收取費用。

對於違規炒賣用戶，官方表示將把相關用戶的紅包封面下架，已被領取的將無法繼續使用，尚未發放的將無法發放；相關的訂製用戶將在一個月內無法通過「微信紅包封面」開放平台製作任何紅包封面。

紅星新聞/微信