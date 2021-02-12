【本報訊】「現在回顧起來，那幾年很艱難的歲月，每到過年的時候，確實也是比較難熬的。」709事件中的維權律師王全璋被迫與家人分開五年後，今年是首個與家人團聚的農曆新年，他和妻子李文足接受本報專訪，表示今年新年別具意義，會更珍惜家人。兩人也擔心香港、內地的人權狀況，王寄語港人要勇敢面對未來，李也希望所有被迫分離的家庭能早日團聚。

籲港人勇敢面對未來

王全璋夫婦在歲晚邀請另一個709家庭李和平一家一起吃團年飯，「因為709的變故，也令709家庭團結」。李文足當大廚，煮了12菜一湯，王全璋在廚房當小幫手，搗蒜頭，弄配料，這樣的新年光景，他們等了五年才得到。王在2015年的709大抓捕中被捕， 去年4月才獲釋。

王全璋昨說出自己的感受，「確實是很感慨，有一種特殊的滋味。得來不易」。他說起過去幾年的新年，是他特別難熬的日子，「年關的時候，不能跟親人通話，不能享受人間的親情，對我們這些人心裏的傷害是很深的。」王又指，現在兒子八歲多，被抓前兒子太小，印象中自己沒有給過他壓歲錢，這一年是首次給兒子利是，兒子比較期待，他也為此感到快樂。

李文足過去幾年的農曆新年都在「尋夫」，今年終可好像一般家庭一樣，與家人平靜度過，她指已很滿足，「在家裏歷經了五個分離的春節，終於團圓，今年的春節我們過上了平常人習以為常的一個家庭團圓，對我們是別有意義的」。

王全璋夫婦能堅持到團圓，但在新年也掛念那些和他們以前一樣被打壓的家庭，李文足希望被迫分開的家庭能早日團圓，王則指自己也有留意香港很多人被捕，他指自己也是公權力濫用的受害者，明白港人的感受，寄語香港人能勇敢面對未來。

湖南異見人士歐彪峰一家今年則好像當年王全璋的家庭一樣，被迫分離，去年曾聲援本報的歐在同年底被指涉煽動顛覆國家政權罪被抓走，他的妻子魏歡歡昨對記者說，丈夫被捕後，她能穩住家庭，這一年農曆新年不至於太難熬，「感覺這個事情也慢慢放開，整個家裏的氛圍也不是那麼壓抑」。但是，她指當兒子問起爸爸時，她也會覺得痛心，「有時候喊了爸爸、爸爸，讓人有點揪心」。