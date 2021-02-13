內地國家廣播電視總局於昨日凌晨宣佈，中國境內將禁播英國廣播公司（BBC）世界新聞台，批評該台有關新疆「再教育營」婦女訪問，嚴重違反內地廣播條例，損害國家利益、破壞民族團結。歐盟和美國政府先後發聲明批評中央政府藉此鎮壓外媒。中國駐歐盟使團發言人就歐盟發聲明回應，強調打擊虛假信息不能有雙重標準，雙重標準下的新聞自由只能是虛假信息的自由。

中國駐歐盟使團發言人表示，經調查，BBC世界新聞台涉華報道有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》《境外衞星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件。中國國家廣播電視總局據此決定，不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。中國有關廣播電視的管理法規合憲合理，同世界各國的通行做法一致，中方相關決定完全正當合法。

發言人強調，真實、客觀、公正是新聞報道的基本要求，也是新聞自由的重要前提。打擊虛假信息不能有雙重標準。雙重標準下的新聞自由只能是虛假信息的自由。

發言人指出，香港電台是香港公共廣播機構，其根據國家廣播電視總局的通報決定停播BBC有關節目，歐方無權藉此對香港國安法說三道四。

中國新聞網

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