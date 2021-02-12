因發表修憲建議書被捕、困於鐵牢的內地維權律師余文生，獲得有「人權諾貝爾」之稱的馬丁．恩納斯人權獎（Martin Ennals Award），是他在獄中獲得的第二項榮譽。余妻許艷對此感到高興，認為這對丈夫來說「既是榮譽也是責任」，亦是對中國其他人權律師的鼓勵。

馬丁．恩納斯人權獎是國際最崇高的人權獎之一，由包括人權觀察、國際特赦組織在內的十個全球性人權NGO組織每年評選得出。余文生是這個獎項歷來的第三名中國獲獎者。基金會表示，這個獎項是為了表彰余律師在爭取人權方面，所表現出的非凡勇氣；基金會主席庫拉特（Philippe Currat）稱，在農曆新年除夕夜，希望藉由表彰余文生在人權方面的貢獻，幫助他重獲原本應有的自由。

警告北京：監禁不能噤聲

國際人權服務社（ISHR）執行主任林奇（Phil Lynch）表示，人權組織這一決定也警告中國政府，對余文生或許志永、丁家喜、李昱函以及其他人權捍衞者的不公正監禁不會被忽視，監禁也不會讓他們噤聲。

余妻許艷昨日接受本報訪問表示，為丈夫獲獎一事感到高興，感謝馬丁恩納斯基金會頒獎給他，形容獎項對丈夫來說是「無比的榮譽」。她認為獎項「既是榮譽也是責任」，希望余能夠乘載大家對他的鼓勵、關注。許亦提到，中國除了丈夫之外，還有其他很多人權律師和人權捍衞者值得關注，「他們也做出了非常大的努力、付出了很多，一些律師被失去自由、被吊銷律師執業證。對他們的付出和努力表示敬意；馬丁．恩納斯人權獎授予余文生律師，不是對他一個人的榮譽，也是對其他人權律師的鼓勵」。

許艷又稱，上一次探望余文生是本月5日，但因當局常以疫情為由拒絕會見，未來能否探望仍然存在變數，強調會爭取每月一次的探視權。

許艷續爭取每月探監權

54歲的余文生曾為709案被捕律師辯護，2018年初發表《修憲公民建議書》，呼籲中共政治改革，其後被公安從北京帶走，關押於江蘇徐州。他在去年因「煽動顛覆國家政權罪」被判囚四年、剝奪政治權利三年，預計明年3月出獄。

今年馬丁．恩納斯獎的其餘兩名入圍者，分別是沙地阿拉伯女權運動領袖哈斯洛爾（Loujain al-Hathloul）和土庫曼攝影記者阿齊洛娃（Soltan Achilova ）。

馬丁．恩納斯人權獎自1994年起頒發，當年的得獎者是揭發勞改營慘況的中國人權捍衞者吳弘達。因「分裂國家罪」被判無期徒刑的新疆維吾爾族學者伊力哈木，則是2016年的獲獎者。獲獎者可以獲得三萬至五萬瑞士法郎（約26萬至43萬港元）獎金。

法新社/《蘋果》記者