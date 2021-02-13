「12港人案」去年12月30日宣判，家屬終趕及農曆新年前見親人一面。對因協助12港人而被釘牌的內地大陸維權律師盧思位和任全牛而言，可謂百感交集。兩人接受「自由亞洲電台」採訪時特別祝願在囚12港人毋忘初心，同時感歎被釘牌是整個國家和社會的悲哀。任全牛又謂，選擇留下來或不能離開的香港人，已沒有退路，只可以對民主正義、普世價值的堅守。

在12港人案中分別牛曾代理喬映瑜和黃偉然的盧思位和任全，上月先後被當局吊銷其律師執業證書。被問及「被DQ」的感受，兩位律師十分平靜。

盧思位說：「有時候很難去設想，你的人生是怎麼經歷，你可以做一些規劃，但仍有一些偶然改變你的人生。也許塞翁失馬，焉知非福。全牛是一個敦厚的人。形象是這些。那天吊證，我跟他笑說，我們兩個都吊證了，現在發展大灣區，我們是否要到大灣區做法律諮詢，在香港也有知名度，這是玩笑，也不排除。我們就是對律師這行業較執着，現在不得不放棄。希望他盡快適應新生活。」

任全牛則謂：「沒有後悔，我覺得我做事是正確的事。作為律師，這幾年幹的案件，令我收獲是無以言表，是任何民主體制下的律師是感受不到的。我們做了問心無愧的事，重新開始，我相信我們還有未來。」

台灣、日本、美國、英國和歐盟等多個國家，高度關注12港人案。對此，盧思位認為，這案件走到國際社會「風口浪尖」，是因湊巧多個因素碰一起。盧思位說：「包括2019年香港運動，2020年新冠肺炎 （武漢肺炎）全球流行，令世界對中國人印象下滑，中美關係、國安法的通過，他們（12港人）去的地方又是台灣。中國對香港的管治權威，如這那麼小的案都解決不了，威信在哪裏？他們就覺得你們是否背後有境外勾結，其實沒有。我們只是為了保障每個個案的基本權利。」

對於多次「神預測」案件結果，包括在過年前宣判結果、秘密審訊和不起訴案中兩位未成年人等，盧思位笑稱皆因中國人注重春節，當局急急要扔掉這「燙手山芋」。

盧思位說： 「這案件變成敏感案，實際上深圳也覺得是燙手山芋，要盡快扔掉。扔掉就是要加快，中國人覺得春節太重要，所以我判斷在春節前結束。我就是帶帶方向，其實為他們有個下台階。」

任全牛則稱，早於2016年他堅持為北京維權律師李和平的女助理趙威一案發聲而被河南鄭州市公安局刑拘時，已醒覺沒有退路。今次河南省司法廳吊銷任全牛執照的原因是，任在2018年代表「邪教組織」，但他認為是與他同時堅持代理「12港人案」和「張展案」有關。

任全牛說：「在我被吊證之前，我也有一點對國家司法人員，講事實、講法律，是有一點幻想。畢竟我的案子是兩年前的，我也沒有行為上的過激或擾亂，只是我的辯護詞而已，辯護詞也沒有被公開，只是法官可以看到。這不是我的不幸，這是整個國家和社會悲哀。在我2016年被抓了，釋放我明白了很多事情。民不畏死，奈何以死懼之。大家沒有路可退，再退是懸崖。在這國家我沒有退路。是躲不了，不會放過你，會繼續倒退，像文革那樣極端，所有人都會被侵犯。」

兩人又談到香港。任全牛說：「香港這幾年的遭遇令人婉惜，這相當於悲劇，把美好的事物打碎。除非你想離開，如果你不想離開，或不能離開，我覺得沒有退路。只可以對民主正義、普世價值的堅守。」

而盧思位特別強調，兩地隔閡走向極端，並不利民主自由發展，必須兩地深入了解，「問題不是情緒發洩可以解決到」。

新一年，新希望。曾赴香港的盧思位讚揚香港很美，希望香港未來可以繼續穩定繁榮，作為國際城市，希望香港找到適合自已的路。而任全牛語重心長盼望，12位香港人出獄後，仍可以不忘初心，冀家屬要堅定支持他們，利用媒體繼續關心他們狀況，亦希望內地制度早日改善，「作惡的人懸崖勒馬」。

自由亞洲電台

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