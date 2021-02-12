廣東省自然資源廳近日公佈《廣東省國土空間規劃（2020-2035年）》（以下簡稱《規劃》），首次明確提出研究興建京港澳、滬（深）廣兩條高速磁浮鐵路，時速最高可達600公里，目標屆時形成粵港澳大灣區區內1小時交通圈，2小時到達粵東西北地區，3小時直通全國。但香港運房局去年指，港府至今沒有參與任何興建磁浮列車或其他高速鐵路的計劃。

港府稱沒興建計劃

根據《規劃》，當局將預留六大重要交通廊道，包括京港澳高速磁懸浮、滬（深）廣高速磁懸浮、北部生態發展區快速鐵路、粵北至沿海經濟帶快速鐵路、瓊州海峽通道、粵東至粵西沿海高鐵。京港澳高速磁浮鐵路路線，分別以香港、澳門作起點，香港開出列車會途經深圳、東莞到廣州；澳門開出列車則途經中山、佛山到廣州。兩線滙合後，繼而途經清遠、韶關等城市，北上通往北京。至於滬（深）廣高速磁懸浮，將由廣州開出，途經深圳、汕尾、汕頭等城市，通往上海的滬深廣磁浮鐵路。

國產研製的全球首架高溫超導高速磁浮工程化樣列車，上月於成都西南交通大學九里校區出廠亮相，樣板車設計時速620公里。當局表示若未來列車能在真空管上運行，時速有望達到1,000公里。在真空管內運行磁浮列車是Tesla創辦人馬斯克的想法，去年11月8日在美國內華達州測試成功，但仍未推出市面。

《深圳特區報》