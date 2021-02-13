農曆新年假期遇上疫情，無損內地人出行「雅興」？據內媒報道，內地不少景點都人頭湧湧，很多民眾都不畏疫情前往名勝景點遊玩。而大年初一，內地影院單日票房逾17億元人民幣（下同，20.4億港元），超過去年的14.58億元（17.5億港元），創下中國影史單日總票房紀錄。不過，全國海、陸、空發送旅客量昨日僅755.7萬人次，遠低於去年年初一2,506萬人次，反映大部份景區的旅客均是本地人，同時不排除內媒「粉飾太平」。

據《湖北日報》報道，昨日大年初一，湖北省大部份地區天氣晴朗，全省旅遊接待量較前一日有明顯提高，納入全省旅遊統計的30處重點景區接待的旅客達6.44萬人次，帶來1,672.62萬元人民幣（約2,008萬港元）的旅遊收入。

至於四川，大年初一則以本地城內遊及近郊遊為主。截至昨日下午3時，全省恢復開放654處A級景區，共接待遊客224.18萬人次，較前一日大幅增長。其中，武侯祠、青城山、廣安小平故里、南充朱德故里等部份景區火爆。成都雙流空港花田、龍泉山城市森林公園丹景台等地遊客數量達到當日遊客接待量上限。

此外，全省圖書館、文化館、博物館也成為市民、群眾的熱門「打卡」熱點，當日共接待群眾33.7萬人次，比今年元旦假期第2天增加近5成。

廣東省各大景點昨日亦受惠於晴朗天氣，截至昨日下午３時，全省景區總預約數為32.7萬人次，全國排名第一，與前一日相比，共增加29.2萬人次。其中，使用省分時預約系統景區預約總數為6.6萬人次，通過系統對接景區預約總數為26萬人次；全省15個5A景區預約總數為15.8萬人次，其中前三名分別是惠州西湖、白雲山、廣州長隆旅遊度假區，而總預約數排名前三的地市分別是廣州市、惠州市、佛山市。

山東濟南市各景區昨日亦出現批遊客，全市4A級及以上景區共接待遊客16.05萬人次，帶來約208.6萬元（約250萬港元）收入。當地各景區出現「井噴式」增長，較年三十增長13.11萬人次。

位於陝西西安的知名景區「大唐不夜城」，就因遊客爆滿，演出全部取消，引發內地網民熱議，紛紛表示，「廣播裏全是找娃的」、「國家還響應過不紮堆不聚集呢」。

不過，來自國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，昨日全國發送旅客755.7萬人次，遠遠低於去年大年初一的2,506.2萬人次，反映內地的客運仍受武漢肺炎疫情打壓，今年農曆新年假期再度收縮；其中，鐵路111.3萬人次，公路601.0萬人次，水路27.2萬人次，民航16.2萬人次，全國高速公路流量則1994.1萬輛。

內地人減少遠行，除了帶旺本地旅遊外，同時亦令到戲院票房有所上升。據內地「燈塔」實時數據，截至昨日下午1時42分，全國總票房超14.58億元，打破由2019年大年初一創造的中國影史單日最高票房紀錄；到昨晚10時，大年初一電影票房已超17億元，總人次3,403萬，創下中國影史單日總票房、總人次新紀錄。

中新網/ 澎湃新聞網

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