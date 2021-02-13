日本福島縣浪江町外海今（13日）晚11時08分發生黎克特制7.1級強震，日本氣象廳表示，日本沿海地區可能會有一些海平面波動，但目前沒有發佈海嘯警報。

有居於宮城縣仙台市的台灣網民在討論區批踢踢實業坊（PTT）發文指，這次地震相當有感、非常搖晃，「上下左右搖，嚇死我了」、「現在全身發抖」；同時發佈了一張照片，可見其家中物品因地震而散落一地，景象怵目驚心。

貼文下方，則有旅居日本的台灣網民回應，稱地震搖晃程度之大讓他們驚喊：「人在東京，都不會停的（搖晃）」、「東京也晃到頭暈」、「來日三年多遇到最大的一次，真的怕爆」、「我也在仙台超大好想哭」。

有在日華人網民「清水優香」留言：「剛剛福島、宮城地震了，東京圈也感覺很強烈，家具都在搖晃。感覺我這邊至少震度有5。聽經歷過311的朋友說，這次地震是繼3.11之後最大的一次，我家的家具櫃子都在晃動。據鄰居說還出現了地光現象：地光是指大地震時人們用肉眼觀察到的天空發光的現象。」

日本福島縣與宮城縣於13日晚間11時08分發生7.1級大地震，東京也明顯感受到搖晃。日本放送協會（NHK）引述氣象廳的資訊報道指，地震震央在福島縣外海，福島縣中通、福島縣濱通及宮城縣南部觀察到最大震度6的強烈搖晃。日本首相官邸（行政中心）危機管理中心成立因應對策小組。

台灣聯合新聞網／新浪微博

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