養雞養到，要幫隻雞穿上尿片，似乎有點兒那過！網上近日流傳一段離奇短片，4隻活雞被人套上「尿片」，瑟縮在房間一角。事主隨後現身，表示那些活雞是朋友送贈，因太多吃不掉，於是養在家中，怎料雞隻到處排洩，「客廳那邊就拉的都是屎」，事主忽發其想，為這些雞套上尿片。不過，有網民則指，這種做法相當不人道，兼有「虐雞」之嫌；亦有網民擔心「尿片雞」太入味，「殺雞的時候那味兒都發酵醃入味了」。

事發於湖南衡陽，「養雞」的祝先生表示，本月10日收到朋友送給他的6隻活雞，「他家裏從前自己養的嘛」，劏了2隻來吃，還有4隻本想過年後再劏來烹煮，「然後就養着，然後客廳那邊就拉的都是屎」。

祝先生無計可施，唯有把雞關在廁所中，隨後忽發其想，想到了可以用嬰兒穿的尿片，「給牠套上去就可以了」，不怕牠們四處排洩。他強調，尿片只是臨時之用，並不是打算長期這樣飼養下去。

這段影片給網民不少笑料。不過，有網民擔心，「尿片雞」是否會太入味，「殺雞的時候那味兒都發酵醃入味」。也有網民說：「早幾小時刷到他這視頻，我就不用一次把雞給殺了。」更有網民認為，這分明是虐雞，令雞受驚不敢拉屎撒尿，「雖傷害性不大，但侮辱性極強！」

新浪網

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