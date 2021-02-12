內地春晚展示了一尊流失海外百年的國家級佛首（圖）。這尊佛首來自天龍山第八窟北壁佛龕內的佛像，於北朝晚期至隋唐時期開鑿。佛首肉髻低平，臉龐圓潤，雕鑿手法細膩，歷史與藝術意義並重，暫被列為一級文物。據悉，佛首於1924年前後被盜及非法運載出境。內地當局去年9月發現佛首在日本拍賣，經三個月交涉後，去年12月順利將佛首運回內地。

【點滴】崔天凱拜年不忘祖國

中國駐美大使館在facebook發表數段賀年影片，片中載歌載舞。駐美大使崔天凱親身上陣拜年：「向祖國人民，向廣大旅美華僑華人、留學生和中資機構人員，向所有關心和支持中美關係發展的海內外各界朋友拜年。」他表示：「祝願我們偉大的祖國繁榮昌盛，國泰民安。」大使館也邀請美國女歌手Mary Millben獻唱《願世上有和平》，同時帶上圍裙包餃子，展現親民一面。

【點滴】滬美領館：happy牛year

美國駐上海總領事館拍了一段「尋找牛牛的故事」。駐上海總領事何樂進要求員工設計牛年賀卡，員工在上海找到形形色色的牛，如象徵着力量和勇氣的外灘金融銅牛、象徵藝術和創意的上海民生現代美術館牛頭畫像，又如徐家匯商場外的彩色牛，有着生活多姿多采的寓意。全館仝人在片尾祝大家「happy牛year」（牛是new的諧音），全片創意十足，令人會心微笑。

【點滴】台夫婦中彩券贏寶馬

台灣彩券趁農曆新年推出刮刮樂新春獎，大獎為2,000萬元新台幣（約553萬港元），另有豪車及數百分百萬現金獎。桃園一對中年夫妻原本猶豫不決，經旁人指點後，買了一款較貴的刮刮樂，結果贏得200萬現金（約53萬港元）及一輛寶馬SUV。該對夫妻一度有所疑惑，獲店家再三確認中獎後，他倆喜上眉梢：「真不敢相信一張就中了！」

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