昨日是農曆大年初一，該是喜氣洋洋的日子，內地卻陸續發生命案及奪命意外。浙江省海寧市一名男子當街斬死老婆，行兇後竟還在路邊吸煙；而在重慶合川區，一名女童在街上點炮仗時，竟引發化糞池爆炸，女童不幸身亡。

浙男街頭斬妻後食「事後煙」

據浙江省海寧市公安局通報，一名33歲姓刁的男子，11日開車到達海寧，昨日下午在路上遇到28歲的李姓妻子，兩人在路上發生爭執。刁男拿出利刀，連桶妻子多刀。警方到場後，將仍留現場的刁男帶走，李女則被送院搶救，惜最終傷重不治。

現場附近一間商舖的老闆稱，事發時聽到有人大叫「殺人」，出門一看，見到一名女子倒在地上，地上有很多血，而另一名身上有血迹的男子，則坐在馬路邊吸煙。有目擊者指，男子向女子捅了多刀。

警方未有透露刁男行兇動機，僅指案件仍在偵辦中。

重慶女童玩炮仗引爆化糞池被炸死

昨晚7時40分許，重慶市合川區太合鎮一名女童，在家長陪同下燃放炮仗，因炮仗掉落坑渠，引燃化糞池內沼氣，導致爆炸，女童不幸死亡。從網傳影片可見，多個渠蓋被炸飛，甚至有磚頭飛到路邊車輛上，現場一片狼藉。

內地媒體引述當地政府工作人員表示，事件中沒有其他人受傷，相關部門正處理後續工作。但有目擊者指出，有看到救護車，相信有人因此受傷送院。另有目擊者稱，事發地點在一所中學對面，事發時他聽到外面傳出巨響，「感覺窗戶都在震動，很嚇人，從窗戶往外看，發現外面很多井蓋（渠蓋）被炸開了。」他稱，至少有3個以上的渠蓋被炸飛。

內媒指，近期內地發生多宗不當燃放炮仗煙花引發的意外。2月3日，甘肅白銀2名孩童將鞭炮扔進坑渠，導致爆炸，兩人均被炸傷；2月7日及11日，福建長汀及山東青島也陸續發生孩童向坑渠內扔炮仗釀成意外，或是眼睛被炸傷的事故。

《北京青年報》

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