彭博社披露，北京當局利用科技供應商從事長期情報搜集工作，美國情報單位亦早已獲知，卻「欲擒先縱」，試圖進行反情報工作，想摸清中國蒐集情報的能耐。美國聯邦調查局（FBI）一名前官員認為，這凸顯出全球供應鏈的廣泛風險。

報道中表示，2010年，美國國防部發現旗下數以千計的電腦伺服器將軍方網路資料送到中國，後來發現這是因為執行開機程序的晶片中隱藏惡意程式碼。2014年，半導體巨擘英特爾（Intel）發現中國駭客集團利用一台伺服器入侵英特爾網絡，而這台伺服器從一家提供更新的供應商網站下載到惡意軟體。另外，2015年，美國聯邦調查局警告多家公司，中國特務在一家製造商的伺服器中隱藏了一個另外載有後門程式碼的晶片。

報道謂，這些事件都牽涉兩個共同點：中國和總部設在美國加州電腦硬件及伺服器製造「美超微」公司（Super Micro）。然而，對這些事件，美國情報單位均知情，卻秘而不宣，並試圖進行反情報工作，想摸清中國的底細。

FBI前資深官員泰布（Jay Tabb）指出，美超微事件突顯了全球供應鏈的廣泛風險。泰布說：「美超微完美說明了美國企業若選擇在中國製造任何產品，容易受到潛在的惡意竄改。對產品製造地點若無法完整地監督，這是最糟情況的例子。中國政府這種行徑已有很長一段時間，企業必須明白中國還在這麼做。矽谷尤其不能佯裝這種情況現在沒有發生。」

報道同時表示，美超微或旗下員工都未被指控任何非法的行為，這是因為美超微本身不是任何反情報調查的目標。

對於彭博的報道，美超微回應指，美國政府或公司的客戶從未就這些所謂的調查和他們聯絡，而彭博社匯集一些迥異和不準確的指控，做出了牽強的結論。美超微表示，美國聯邦機構，包括報道中在調查的機構，仍繼續採購美超微產品。

中國外交部發言人則表示，文中的指控是對中國的攻擊，試圖「詆毀中國和中國企業」，並批評美國官員捏造事實炒作「中國威脅論」。

彭博社則反駁，聲稱他們的報道是建基於訪問超50名美國執法人員、軍方、國會以及情報部門人士，部份甚至與彭博社取得的一些文件內容一致。

資料顯示，2018年10月，彭博社曾報道，Amazon在2015年曾打算收購一家串流視訊公司，但在評估其產品安全中，發現其伺服器供應商美超微，疑似使用遭植入中國間諜程式的晶片。報道同時指出美國蘋果公司也曾發現相似情況，而終止和美超微的合約。不過，美超微當時發表聲明，指經過第三方詳細調查，未有在產品上發現任何間諜晶片或可疑硬件。至2019年，美超微更傳出，因應美國客戶對網絡間諜風險感到憂心，已指示零組件供應商把生產線移出中國。

彭博社/ 中央社

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