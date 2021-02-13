中國當局在武漢肺炎疫情逐漸受控後，又再重新嚴控網絡言論，企圖擺脫疫情起源國形象。曾被派駐中國12年的德國《南德意志報》記者兼「中國通」馬凱（Kai Strittmatter）近日受訪表示，中國透過國家宣傳機器，成功讓人民「集體遺忘」北京政府的抗疫失敗。馬凱還稱，北京的終極計劃就是打造完美的監控國度，培養會自我審查的新人類。

馬凱表示，中國官媒不斷宣傳成功抗疫的經驗，卻刻意忽略芬蘭、台灣、新西蘭等抗疫的優秀範例，絕口不提中國國內疫情初期的失敗政策，刻意凸顯「中國制度」優於民主體制。

馬凱說：「這是中共政治宣傳近一年來最成功的例子，就是把武漢肺炎疫情融入他們的敘事之中，說自己有着更優越的政治制度。這是政治宣傳和審查的又一個成功典型，換到去年1、2月份的時候，這是難以置信的。」他指出，中國目前的疫情控制的確非常有成效，但「這種說法建立在集體失憶上。他們讓人們忘記了12月和1月的事情，那是中共制度的系統性失敗，並且導致了新冠病毒的全球蔓延」。

馬凱去年9月出版其著作《我們被和諧了：中共監控下的生活》英文版，中共政權在高科技的協助下，逐步實現24小時監控人民的目標，而這波疫情也為習近平建立完美的監控國度。他說：「中共正計劃打造一個前所未有的完美的監控之國，其理想目標是人們甚至看不到監控，因為國家已經把監控植入了公民的大腦。」

馬凱表示，中共利用網路審查制度以及官媒報道，加大對內對外的意識形態宣傳，其手段包括審查資訊、扭曲事實、改變敘事、刻意引導人們忘記歷史等等。他指出，人們必須「學會忘記」，然後接受一套全新的敘事。他在書中提到文革、六四事件、四川汶川地震、天津爆炸等事件。馬凱舉例說，2015年8月天津有毒化學品存儲倉庫爆炸後，審查機構大量刪除宛如人間地獄的照片，然後網上的報道變成了鋪天蓋地的英雄事蹟。幾個星期後，該事件就從新聞中消失。

馬凱指出，即便是最有可能獲取外界資訊的中國精英群體，也因為長期的高壓政策，或主動或被動地放棄了不同意見。他說：「他們（中共政權）想要創造一群新的人類，列寧和毛澤東就曾經嘗試過，那是一群能夠與『社會主義和諧社會』和諧共存的人類，一群守規矩的公民，一群勤奮的工作者，到時候政府就不需要擔心了，因為人們都很自覺。」

馬凱進一步指出，疫情加快了中共「創造新人類」的步伐。他說：「（疫情）不僅讓監控更加完美，而且是讓控制深入人心，讓人們認識到自己無時不刻不在政府的掌控中，所以他們最好自我審查，自我控制。當人們到了自己給自己當警察的地步，就不需要真正的警察了。」

美國之音

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