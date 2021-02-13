央視春晚今年按慣例在農曆年三十晚登場，卻因節目內容涉歧視及帶有強烈政治宣傳，引發網民不滿。眾多網民已從往年吐槽春晚充滿政治色彩，發展到罷看。有網民稱，形容春晚節目是「掩飾制度缺陷的遮醜布」，甚至有小粉紅稱：「今年的春晚不好看。」紐約時評人王軍濤亦批評，節目《非洲歌舞》中，中國人塗「黑臉」的表演形式，引發華人爭議，反映內地人對當權者的反感。有學者分析，春晚節目是中國社會政治的風向標，「輿論形勢都向左轉，春晚節目一定成為左的代表」。

據自由洲電台報道，今年春晚共有30多個節目，以歌頌在中國共產黨的領導下，人民生活幸福美滿為主題，包括扶貧攻堅、民族和諧、要求百姓「聽黨話、跟黨走」等。

對此，四川成都維權人士黃曉敏昨日（年初一）受訪時說，他早已對春晚沒興趣，身邊的朋友和5個親人都沒看。瀋陽居民劉女士則說，她已20多年不看央視春晚，因為「沒意思，甚麼都不真實。說人民獲得幸福，（但我們）沒有幸福感，只有恐懼感。」福建的林先生也表示：「中國製造虛假繁榮，浮誇盛世。我已經多年沒有看春晚了。」

北京居民孫女士更直言，「看春晚對我來講是折磨」，她已有30多年沒看。「春晚越來越成為官方自娛自樂的手段。春晚最早的時候還是非常受中國老百姓的歡迎，那是因為其中有一些諷刺與幽默的相聲。但是越到後來的相聲連諷刺都不行，只能歌頌（政府），你說這種春晚有人看嗎？反正我是看不下去。」

說起有近40年歷史的央視春晚，江蘇維權人士張建平表示，中國「改革開放」在80年代，春晚對百姓的衝擊力的確很大。「（但）到新時代之後，黨文化給我們帶來了非常的厭惡，所以我以後很少看聯歡晚會。」他說：「有些節目真的是對人智商的一種侮辱。」

畢業於山東大學的司令出生於中國「改革開放」年代，他對春晚的總體評價是了無新意。「節目中，相當一部份是和當年中國所發生的很多事情是有關，給觀眾隱性洗腦效果，宣揚中國政府在過去一年中所謂的輝煌成就。」他認為，當局通過春晚向中國人宣傳中國共產黨的意識形態，相信很多人都有意見，但今年「連隨便評論春晚的機會都沒有了」。

河北文史學者秦先生說，春晚節目是中國社會政治的風向標，體現該年的社會氣氛。他認為，中國的改革開放已成為歷史：「整個時勢就是在向左的方向發展，輿論形勢都向左轉，春晚節目一定成為左的代表。」

今年央視其中一個引發爭議的節目就是《非洲歌舞》，表演者塗「黑臉」（Blackface）扮非洲人歌頌「一帶一路」，表演方法被指涉種族歧視。紐約時評人王軍濤認為，事件在華人網絡世界引起爭論，背後反映中國人對當權者的反感，借抗議春晚宣洩對一帶一路、言論審查及個人崇拜的種種不滿。

自由亞洲電台

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