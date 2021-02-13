兩岸疫情最新情況：大陸國家衞健委公佈，昨日（12日）新增8宗確診個案，均為境外輸入病例，分別是上海3宗、廣東3宗、天津1宗及遼寧1宗，連續6天沒錄得本土個案。大陸累計89,756宗確診，死亡病宗4,636宗。台灣累計確診937宗，死亡個案9宗。

內地武漢肺炎病毒疫苗生產商，正努力滿足國內以及來自越來越多海外國家的疫苗需求，但有跡象表明，疫苗接種工作的進度比計劃的要慢。

據美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，中東和北非一些依賴中國疫苗的國家，正試圖為國民接種疫苗，但現在接種進度遲緩。其中，阿聯酋是中國以外第一個批准中國醫藥集團有限公司（Sinopharm）武肺疫苗上市的國家，該國已經調整接種方案，優先為老年人、慢性病患者以及其他特定人群接種疫苗。該國之前是向國內所有人提供疫苗接種，而居民要等上好幾周才能預約到接種。

在中國國內，儘管分發接種的新冠疫苗數量已經比其他許多國家要多，但是從人均情況看，幾個西方國家處於領先，中國也還沒有開始給老年人接種，因為缺乏該年齡段的臨床試驗數據。

根據中國國家衞生健康委員會的數據，截至2月9日，全國累計報告接種新冠疫苗逾4,000萬劑次。據知情人士透露，這個數字遠遠沒有達到衞生官員在去年12月與中國疾病預防控制中心所定的目標。

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