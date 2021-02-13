「年初一上新香，到處買不到菊花！」官媒的報道中，湖北省武漢市民眾今年如常過農曆新年，更以當地民眾「疫後重生」作為宣傳重點。可是，習慣在大年初一祭祀上一年去世親人的武漢人，在全國民眾看春晚、搶紅包的時候，紛紛前往花市，購買祭祀用的菊花。可是，民發現全市的菊花都賣斷市，即使有花可買，每朵花亦被炒至超過100元人民幣（下同，約120港元），不禁讓當地人質疑：「去年的武漢有多慘，今年上清香要用的菊花來告訴你！」

「武漢怎麼這麼多人買菊花？」不少當地網民都稱，以往隨處可見的菊花，不到晚上11時就已經沽清，稱從未遇過這樣的情況：「沒想到一大早根本沒有菊花賣了！」「今年街沒有買到菊花，說是武漢的大供應商都斷供了，這也間接反映去年武漢的悲慘……」「白菊黃菊都沒了，後來循禮門買的180（元，約216港元）的散菊花，再找人加工紥起來，算便宜了……」通往當地花市的道路，昨日早上起已塞車，街上寫對聯的小販，哀聯比春聯多。

有網民稱，今年特別多人買花，是因為「去年武漢走了好多人，大多數喪事都辦得倉促又從簡，今年出來上新香的人格外多，凌晨12點的武漢，竟堵出了晚高峯的感覺……像一場有默契、無聲又虔誠的告別。」

可是，當地官媒卻將民眾搶菊花祭祀離世親人，變成民眾瘋狂消費過年、為當局宣傳的消息。湖北廣播電視台經視頻道更稱，有些花店老闆50小時沒睡覺，一直在忙，但卻沒提及賣光的菊花。民眾買花是「寓意牛氣沖天」，亦是去年民眾無法買花佈置而出現「報復式消費」，令當地花市異常興旺，官媒說法引起民眾不滿：「打算報復誰呢？自己和自己有仇？」「買的都是甚麼花，花買到沒貨，半夜幹嘛的不知道嗎？裝飾，自己敢信嗎？」

內地衞健委的官方數字，武漢市共有5.03萬人確診，3,069人死亡，但官方的統計一直不透明，同時亦試圖隱瞞疫情，實際死亡數字仍是個謎。去年曾經傳出當地的殯儀館火化爐要全日24小時不停運作，有學者以當地出售的骨盔盒數量推算，實際死亡人數比官方透露的多超過10倍，但民眾今年搶購菊花的景況，讓當地民眾紛紛質疑：「（去年）武漢到底死了多少人啊？」

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