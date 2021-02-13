中國近年在湄公河上游建大壩發電，讓手握限水大權的中方變相可操縱多個下游國家的生態命脈。由位處湄公河下游的泰國、老撾、越南及柬埔寨所組成的湄公河委員會前日發表聲明指，湄公河水位近日已降至「令人擔憂的水平」，呼籲中方共享水壩排水量等水文數據。

或致千萬民眾無飯開

聲明指湄公河水位近期明顯下降，委員會認為現象與低降雨量及中方水壩有關。當中，雲南省景洪大壩向下游的一月初排水量約為每秒785立方米，一月中旬更升至每秒1,400立方米。不過，二月排水量再次下降，截至上周四，排水量僅為每秒800立方米。委員會呼籲中方對大壩水庫進行放水，讓下游水位恢復正常。委員會又警告，水位下降不但影響魚類遷徙、農業、交通運輸等，亦對湄公河沿岸數千萬民眾的糧食來源造成危機。委員會秘書處技術支持部主任呼籲中方，與下游國家共享相關水壩排水計劃及水文數據等，協助湄公河下游國家作出更有效的風險管理。

湄公河（中國境內稱瀾滄江）發源於中國青藏高原，全長4,350多公里，流經老撾、緬甸、泰國、柬埔寨和越南五個東盟國，最後流入南海，估計東南亞有6,000萬人依賴湄公河的資源。隨着中國在湄公河上游興建11座水壩進行水力發電，這些國家屢與中國因湄公河水位驟降發生糾紛。

路透社