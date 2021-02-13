對於曾協助「12港人案」家屬的內地維權律師盧思位、任全牛而言，牛年是他們被內地當局「釘牌」後的首個春節。原以為他們在這次春節前的視像訪問中少不免會因為年關難過而欲語還休，不過他們各自談起自己將會回鄉過節時，兩人過去總是皺起的眉頭已不再緊鎖，語調也難得地輕鬆起來。也許今次這段回鄉路對他們而言，正好就是一場療傷之旅。

面對內地當局不義的打壓，盧、任兩人過去總是「企硬」據理力爭。但當談到這次回鄉過年的原因時，兩個「大男人」就不約而同地表示，那是因為想起自己家鄉年老的母親。過去在訪問中，祖籍四川、語氣總帶點「牛脾氣」的盧思位指，父親早已過身，而母親亦已年老，但老家過去幾年都尚要燒柴作起居之用。年近歲晚，他坦言實在不想母親太過勞累，於是今年春節便決定回鄉親自下廚，好好與母親吃一頓年夜飯。家鄉在河南內黃的任全牛也提到，本身其實也沒回鄉過年的打算，因為自己今年1月初才曾回去探望八旬母親。不過，當他得悉有些家人今年因為疫情而無法回鄉過年，一想到母親歲晚時形單影隻，就覺得自己還是需要回去一趟，陪伴一下。

過年期間與親戚間交代近況的「攻防戰」，相信令不少人頭痛。被問到回鄉後如何與家人交代自己被釘牌一事時，任全牛表示對此沒感到太大壓力，「因為我的兄弟姊妹對我的職業幾乎也不太理解我是做甚麼的」，維權律師的職業對他們而言有點太遙遠，「即使他們知道了，也可能只是覺得你單純的失業。」他坦言回鄉後應不會提起自己被釘牌一事。他又提到自己是家中最小的兒子，哥哥、姊姊及母親等從小到大都一直已經「讓着我」，實在也無謂提起這事，讓母親擔心。

同樣作為兒子的盧思位也有類似想法，他表示亦不打算向母親交代釘牌一事，「其實就一個人生小轉折而已，沒有甚麼大不了」。他說，限於農村訊息閉塞，加上官方新聞封鎖，老家也難了解他的情況。

談到新一年願望，盧思位表示希望新一年大家能更自由、有尊嚴的生活。他又勉勵港人不必悲觀，「如果沒有明天會更好的理念，很難支撐自己走下去」。對追逐自由、人權的中國人來説，鼠年是艱難的一年，除了釘牌，更多異見人士、律師、公民記者身陷囹圄。盧說，牛年願望是他們盡快獲得自由和健康，「我們沒有忘記他們」。

而任全牛除了寄語港人別放棄外，亦特別談到自己較個人的新年願望。訪問期間不時埋怨孩子功課量太重的他表示，希望自己兩個孩子能夠健康、快樂地成長。被問到未來會否反對孩子成為律師時，他明言不會反對，更要求他們必須做個有良知、有正義感的律師。言談間，也許他始終相信，社會上能夠擁有堅持良知、正義感的下一代，已比任何願望重要。

《蘋果》記者

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