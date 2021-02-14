一周前是武漢肺炎「吹哨人」李文亮逝世一周年，不少內地網民都悼念他。18年前的吹哨人、最早揭露北京刻意隱瞞沙士疫情、有「真話軍醫」之稱的解放軍醫生蔣彥永，今年踏入90歲，他的近照今日曝光。照片可見他精神矍鑠，手持牛公仔，與妻子華仲尉對着鏡頭微笑，喜迎新春。

英國《衞報》前年證實，蔣彥永從2019年4月遭北京當局軟禁，送入解放軍301醫院接受「住院治療」，有報道指他病情不好，神志也不太清楚，至年2月則獲准回家療養。可是，當局仍對他嚴密控制，2004年他不能出國探親，亦不准他「到香港看看」，有報道指其北京住所外，有便衣公安看守。

蔣彥永2003年3月初，揭發沙士已在內地蔓延，當局公佈的數字不正確，眼見疫情轉趨嚴重，將疑似及確診病例數量告知內地媒體，不獲理睬，於是向國際媒體爆料。他的數據與世衞專家調查的結果相約，中共高層開始重視疫情，及全面公開數據，當時，時任衞生部長張文康及北京市長孟學農都因涉瞞疫而被免職。

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