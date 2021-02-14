中印邊境自去年6月爆發45年來最嚴重流血衝突後，兩軍不斷增兵對峙，經9輪軍長級談判後上周三（10日）公佈雙方同意在有爭議湖區後撤，近日網絡上傳出中印軍隊大批坦克在班公湖（Pangong Tso）撤離的短片。有報道指，解放軍方面後撤了達200輛，包括99A和88A的主戰坦克。

畫面顯示，解放軍在中印邊境部署的88A和99A主戰坦克，印軍裝備的T-72M1主戰坦克和BMP-2步兵戰車同時在有主權爭議的班公湖區南岸的熱欽山口撤走。

有印度媒體引述兩名不具名的印度政府高層人士消息，指兩軍在上周三早上9時開始撤回上述的主戰坦克，消息指，解放軍方面後撤的坦克有近200輛和100輛軍用重型車輛，中方後徹速度之快令印度軍方感驚訝。報道未提及印軍撤離的坦克數量。

上述的消息人士又指，印度是在第9輪軍長級談判中堅守對東拉達克（Ladakh）的領土主張下，達成兩軍一同後撤以緩和對峙的共識。對方並指，印軍己制訂了應變計劃，可隨時回應邊境局勢的再次緊張。

官員又指，中印同意昨天（13日）完成撤出協定中的陣地，之後雙方會開始就班公錯北巡邏點15和17的後撤談判。

印度政府的官員聲稱，邊境撤軍的談判原則，是兩軍最終回到2020年4月各自已存在的永久基地。

中印去年中起在邊境發生多次衝突，去年6月更爆發兩軍45年來最嚴重的流血衝突，據報雙方成達63名士兵死亡，兩軍之後在邊境增兵對峙。印軍將在法國新購的「陣風」戰機（Rafale）部署在中印邊境，以應付解放軍的殲-20戰機，本月初，內地官方經央視報道，公開99A型主戰坦克和04A型步兵戰車已部署在中印邊境西段地區。

《印度斯坦時報》

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