內地的武漢肺炎疫情嚴重，當局今年呼籲在外打工的民眾就過年，但大批民眾聚在城市過年，會做甚麼？內地網站進行統計，發現深圳最多電影院、四川成都則酒吧最多，陝西西安博物館數量是全國之最，相信這是當地民眾就地過年的節目。可是，有網民質疑，大批民眾同類場所娛樂，質疑「風險難道比回家小」。

搜狐網旗下的搜狐城市以各城市的娛樂場所數量及年俗特色活動分析，估計就地過年民眾的娛樂活動。調查發現深圳每百萬人有22.2間電影院，全國最多，而每晚從9時到午夜，電影院都不間斷的排片密度，認為留在深圳的民眾，都瘋狂搶購門券，飽覽全部賀歲大片。調查同時發現，佛山、東莞及廣州等大灣區城市，電影院的密度亦較其他地區多，估計民眾過年時間多數都會去看電影。

調查又指，在異地過年，酒吧、夜店、Live House是最能釋放壓力和疲憊的場所。大眾點評的數據顯示，四川成都擁有3,104間酒吧，數量遠超北、上、廣、深等大都會，認為是內地「最愛喝酒蹦迪（到Disco跳舞的意思）的城市。調查認為，成都民眾在農曆新年吃大餐之後，到玉林路小酒館聽歌小酌，再愜意不過，或是去找間夜店盡興跳舞，「恐怕是就地過年人以往不曾有過的狂野體驗」。

與廣東、四川的文化不同，有着6,000年歷史的陝西西安，每百萬人有12.5間博物館，數量上遙遙領先其他城市。質量上，陝西歷史博物館是《國家寶藏》節目的網紅，豐富的館藏讓人飽覽華夏珍寶；秦兵馬俑博物館則被譽為「世界第八大奇蹟」，而西安博物院內有唐代千年古塔、秀麗園林……在西安就地過年者，相信都會逛物館，必定收穫滿滿。

調查又列舉其他各地的特色過年節目，例如異鄉人在廣州過年可到花城看花、上海可到迪士尼樂園看煙火秀、在廈門、重慶、佛山等地看廟會，體驗各地的特色節慶。

另一報道則指出，由於各地的打工仔都就地過年，「宅經濟」比往年異常興旺，與去年同期比較，螺螄粉、自熱火鍋等銷量增長近15倍，麻雀機在年貨節首日成交量同比增長超過一倍。

而據界面新聞報道，深圳富士康今年成功留下了幾萬名打工仔就地過年。報道指，富士康早在1月就開始給員工發放春節禮包，包括日用品與零食，留守獎金也相當大方，包括：2月5日至20日，剔除3個休息日，若員工打卡全勤，就能獲得1,200元人民幣（下同，約1,440港元）的全勤獎及節假日的加班費，總計2,400元（約2,881港元）。年三十到初三，基層員工還有餐費補貼，每天可在餐廳吃免費的早餐與一頓正餐，許多工人在餐廳裏吃了年夜飯。

多數員工還有兩天的春節假期，包括年三十與初一。根據富士康官方賬號表示，除了安保等特殊工作環節需要留人上班外，多數產線員工在春節期間放假，還有部份熄燈工廠需留值班人員看管機器。

搜狐城市／新浪微博／界面新聞

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