德國球會拜仁慕尼黑（FC Bayern München），前日（12日）在Facebook用各種語言向不同國家或地區拜年，其中一篇用簡體寫「新年快樂」並貼上台灣旗，即時讓內地網民反感，直言「不是第一次幹這事了，拜仁想拜拜」、「情人節，希望拜仁粉絲理性選擇分手」。

這條帖文很快從拜仁慕尼黑官方臉書賬號上「消失」。拜仁慕尼黑13日下午對環球網表示，球會立即意識到這是一個非常嚴重且不可接受的錯誤，並第一時間刪除帖文。

昨日，涉事帖文已經從拜仁慕尼黑的官方facebook上「消失」。不過有傳媒翻查資料，拜仁非首次做出類似行為。2019年12月29日晚，拜仁慕尼黑製作了球星與各地旗幟的拼圖，並附上了各種文字，透過facebook賬戶發出，其中感謝台灣球迷的圖片上，就用上「青天白日」旗幟。不過拜仁未幾連同另張五星旗的圖片也一併刪。

昨午，拜仁慕尼黑回應傳媒查詢，承認這是一個非常嚴重且不可接受的錯誤，並第一時間刪除帖文。拜仁又指，Facebook賬號由第三方公司負責運作，恭賀農歷新年帖子發佈的海報圖片由拜仁確認，但發佈則由第三方操控。

今早，拜仁亦在官方微博對外道歉，承認球會聘請的一家運營商在未經溝通的情況下，在官方Facebook頁面發佈令人無法接受的內容。很多人因此情感上受到了傷害，對此深表歉意。球會又指出，非常重視中德兩國文化交流。對於此次犯下的錯誤，會認真總結，嚴肅處理，並在今後的工作中引以為戒。

網民意見：

威爾森寫下安娜：好巧 又失誤了

LuciaTsang：今天是情人節，希望拜仁粉絲理性選擇分手

帝吧第四軍：故意的失誤

桃妮妮兒：垃圾

CoolCool的豬：是失誤？？不信！！！！

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