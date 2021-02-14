今天是年初三兼情人節。台灣總統蔡英文一早就在社交媒體發文，曬出自己和三隻愛犬Maru、Bunny與Bella的合照，狗狗穿上蔡英文年前為牠們添購的紅背心，顯得喜氣洋洋，蔡英文也應景祝賀市民：「祝福相愛的人都能相守，情人節快樂！」

因應疫情，總統府今年沒有安排任何行程，但蔡英文與副總統賴清德從初一開始，馬不停蹄到各地進行慰勉活動，感謝警、消、海巡、高工局、水利署等春節持續堅守崗位的人員，蔡英文今日上午也到基隆慰勉海巡署第2巡防區指揮部頒發「加菜金」。

蔡英文今日早上9時多在海洋委員會主任委員李仲威陪同下前往基隆第二岸巡隊，她慰問辛勞的隊員，感謝各個岸巡同仁在春節期間的辛勞，另外感謝岸巡同仁的家眷的體諒，讓隊員專心執勤。

蔡還說，近日海巡署有冷笑話「再冷的笑話都沒有海邊冷」，但其實海巡同仁的心都很溫暖，今天是情人節，請同仁在休息時要打電話給先生、太太或男女朋友，說聲情人節快樂，但是請大家要熱情一點，也不要再說冷笑話了。

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