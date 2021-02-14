武漢肺炎疫情在香港持續蔓延之際，政府堅持要「政治正確」，在記者會上禁止記者稱呼疫症為「武漢肺炎」，更聲言要驅逐「污名化」的記者。而在台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日面對記者要求在台灣統一不要使用「武漢肺炎」一詞時表示，台灣是言論自由的社會，「大家怎麼樣稱呼，基本上只要不帶有污辱性，我們也不會有甚麼意見」。

一名記者在今日的疫情記者完結前向陳時中提問，稱指揮中心已經以「COVID-19」稱呼武漢肺炎，有沒有考要在台灣統一將病症稱作「新冠肺炎」或「COVID-19」，而「不要（用）像美國總統所說的有歧視性的字眼來稱呼」。

陳時中卻馬上回應說「不會」。他說，在討論各種問題時，一般都是以學名及俗名稱呼，現在指揮中心基本都會使用COVID-19稱呼武漢肺炎，但病症的俗名是甚麼，民眾要怎樣稱呼，陳時中稱只要沒有污辱性，他都不會有甚麼意見。

「武漢肺炎哪裏有歧視？」陳時中四兩撥千斤的回應，得到不少網民稱讚。有網民說：「他回話真的很狂，用溫和的語氣嘴爆對方，笑死！」「冠狀病毒肯定會有新版啊，之後是要叫甚麼？新新冠？超新冠？究極新冠？」「好吧，中國武漢肺炎！」

與台灣當局的開放相比，香港政府去年12月表示，世界衞生組織已將武漢肺炎的病毒正名，當局「提醒」記者不要搞「污名化」。可是，兩名記者在12月19日的疫情記者會上，向新聞官追問武漢肺炎如何「污名化」、會否對使用的記者下逐客令時，新聞官沒回應，僅稱新聞處已回答傳媒查詢，匆匆結束記者會。

台灣三立新聞網

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