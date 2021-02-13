英國廣播公司（BBC）世界新聞台被禁在中國落地一事繼續發酵。中國駐英大使館、《人民日報》、中國駐歐盟使團分別炮轟BBC，直斥BBC涉華報道熱衷編造「世紀謊言」，言詞之激烈近年少見。而BBC總裁戴維（Tim Davie）昨晚則批評中國行徑不僅是封殺BBC，而是對全球追求真相的媒體的重大威脅。

中國駐英大使館發言人與《人民日報》署名文章〈中方決不接受假新聞〉的批評十分相似，兩者斥責BBC「涉華報道熱衷編造世紀謊言」，違背新聞職業道德，更充斥嚴重的雙重標準和深刻的意識形態偏見，引起中國人民極大憤慨。《人民日報》另又提到BBC將疫情與政治掛鈎，及稱BBC新疆集中營的報道是惡意編造。就歐盟發聲明指，事件印證港區國安法進一步侵蝕香港新聞自由，中國駐歐盟使團稱，港台是香港公共廣播機構，根據廣電總局的通報決定停播BBC有關節目，歐盟無權就此對港區國安法說三道四，要求BBC停止惡意攻擊抹黑中國共產黨和中國政府。

BBC總裁︰北京威脅全球媒體

BBC總裁戴維則透過BBC官方Twitter發聲明維護新聞自由：「新聞自由十分重要。近期在中國及香港發生的事態（封殺BBC世界新聞台）令人憂慮。BBC應能在沒有恐懼及利益之下進行報道……在充滿假資訊的艱難時刻，我們看到越來越多人支持可信的消息、支持BBC。」他又指：「中國今次不僅限制了BBC新聞在中國的廣播，而且還是對全球追求真相的媒體的重大威脅。」

BBC/《人民日報》