彭博披露北京當局利用科技供應商從事長期情報工作，如美國防部2010年發現旗下數以千計的電腦伺服器將軍方網路資料送到中國，後來發現這是因為執行開機程序的晶片中隱藏惡意程式碼。美國前聯邦調查局官員稱這顯示出全球供應鏈的廣泛風險。

前FBI：美超微產品遭竄改

報道指，2014年，半導體巨擘英特爾（Intel）發現中國黑客集團利用一台伺服器入侵英特爾網路，這台伺服器從一間提供更新的供應商網站下載惡意軟件；2015年，聯邦調查局警告多家公司，中國特務在一間製造商的伺服器中隱藏一個另外載有後門程式碼的晶片。報道還提到，這些事件關連到中國和總部設在美國加州的美超微公司（Supermicro），美情報單位知情，但秘而不宣，試圖摸清中國底細。前FBI資深官員泰布（Jay Tabb）指出：「美超微完美說明美資企業若選擇在中國製造任何產品，容易受到潛在的惡意竄改。對產品製造地點若無法完整地監督，這是最糟情況的例子。」

泰布又提到：「中國政府這種行徑已有很長一段時間，矽谷不能再佯裝這種情況不存在。」美情報機構曾監聽美超微員工，但沒指控他們違法，美超微本身並非任何反情報調查目標。美超微表示，聯邦機構，包括報道中在調查的機構仍繼續採購他們的產品，又批評彭博滙集一些迥異和不準確的指控，結論牽強。中國外交部則反駁，彭博試圖詆毀中國和中國企業，炒作「中國威脅論」。

彭博/中國外交部