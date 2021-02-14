身穿一襲紅衣在雪地策馬奔馳，讓新疆伊犁哈薩克自治州昭蘇縣副縣長賀嬌龍在去年11月爆紅，粉絲數目迅速超過100萬，成為當地帶貨直播頭牌，也成為這名副縣長日常，但「網紅官員」是否合適亦成為討論焦點。

從現年41歲賀嬌龍的抖音直播可見，她談論着天氣時，一旁的助理也不停接聽電話，來電者有的想買粉條、有的想談合作，還有人指名想見賀嬌龍。賀嬌龍把自己定位為「公益助農主播」，但她坦言自己是負責具體事務的副縣長，做了18年基層工作，「會不會被認為只會作秀？我也擔心組織上給我貼標籤」。

新疆伊犁州於去年5月受武漢肺炎疫情影響，當局發出文件要求每個縣都要做「直播帶貨」，推銷本地特色農產品。賀嬌龍是分管農業的副縣長，加上貧困縣請不起網紅，於是自己「下海」直播。一開始賀嬌龍的直播相當冷清，直至去年11月下旬，賀嬌龍為宣傳昭蘇旅遊，邀請2名直播主來到昭蘇騎馬及拍攝，因為對方知道賀嬌龍也會騎馬後，於是邀請她一同去；賀嬌龍指她那天很忙，到現場後就披上工作人員準備的紅披風，選了一匹褐色的馬騎上，匆匆地拍了一小段影片後發在抖音。

誰知賀嬌龍紅衣策馬的影片2日後登上熱搜，當時影片點擊量達到了5.2億，轉載有865萬人次。自2020年5月直播以來，賀嬌龍賣出超過1,500萬元人民幣（下同，約1,800萬港元）的農產品，直播打賞收入超過170萬元（約204萬港元）。

不少網民關注賀嬌龍的騎馬姿勢、討論她的服裝、批評她的外貌，讓賀嬌龍相當沮喪：「難道我這麼一路辛苦走來，是為了讓自己成為網紅嗎？」「是讓網友討論我鼻子塌了，牙齒歪了，眼角有皺紋嗎？」也有人開始質疑賀嬌龍的工作效率，認為她沉浸於當「網紅」，擔誤公職，後來因為人氣太高，暫停直播帶貨。

賀嬌龍之後加入了一個微信群組交流，成員有30多來自各地的縣長、副縣長，他們都有在抖音直播，均被質疑、貼標籤。賀嬌龍沉寂一個月後重返直播，減少直播次數，希望轉走低調風格，還指計劃培養更多本地「網紅」。

中央社／上海澎湃新聞網

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