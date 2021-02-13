阿里巴巴創辦人馬雲早前接連遭中央追擊，自上月公開露面後又再沉寂。與此同時，6年前因長相激似馬雲而爆紅的「小馬雲」范小勤，近日亦傳出因流量不再，已於上月被網紅公司解僱，並送回老家。未料其近況曝光後，卻叫人欷歔不已，只因現年13歲的他，身高仍像7歲小孩般，矮小肥胖，腳上還滿是針窿。更可悲的是，本來窮得連學也沒得上的他，接受了3年教育後，竟連「2+2等於幾？」都答不出來，還搞不清楚3和4，唯一擅長的，就是在鏡頭前喊着網紅公司教他的口號：「阿里、阿里巴巴、阿里巴巴給我快一點起來……」

2008年出生於江西省永豐縣石馬鎮河山自然村一戶貧困人家的范小勤，父親范家發是農民，40多年前因被毒蛇咬傷而截肢，只剩下左腿；母親張麗則患有小兒痲痺症，右眼失明且智力低下，生活不能自理；祖母則患有腦退化症。小勤還有一個比他年長兩歲的哥哥，因為家境困難，兄弟倆從未上過學。

2015年，一名吉安人回鄉探望叔叔，意外發現范小勤長得神似馬雲，便拍下他的影片上傳網上，結果引發關注，連馬雲本尊也於同年7月轉發范小勤的照片。此後，到訪小村落的車輛一架接一架，都是要與范小勤拍照。及至2016年11月，有網民曝光了范小勤家中困境，翌日傳出馬雲決定資助他上學的消息，讓「小馬雲」再度受到關注及追捧。代言、搞直播、拍電影等邀約不斷，還有人想花1,000元人民幣買下范小勤的頭像註冊商標。

「小馬雲」走紅兩年後，2017年，范家發讓河北一間公司帶走他，同年9月，9歲的小勤入讀南栗小學一年級，不僅住在學校附近最貴的社區，屋內有電視機、冷氣機，又有保母貼身照顧，但只有過年時才能與家人相處10多天。去年武漢肺炎疫情爆發，校方發現小勤沒有上網課，范家發於同年10月得悉後，聯絡保母，對方稱是小勤身體不好才沒回校，但與此同時，關於「小馬雲」的影片卻每天在網上更新，單在抖音就有4個相關賬號，分別為「小馬總美食」、「小馬雲保母」、「小馬雲生活記錄」和「小馬雲總裁」，粉絲從幾萬到幾十萬不等，內容多為保母陪小勤的生活日常。去年11月的直播顯示，他們曾到山東和廣東，小勤儼然成為網紅公司的「搖錢樹」。

如今，4年過去，流量不再的「小馬雲」被爆已遭送回家鄉。上周四（11日）有內媒引述村民透露，小馬雲從石家莊回到老家已一個多月。有人專程前往找他，卻發現13歲的他頭髮凌亂、穿着邋遢、身材發胖。被拍攝者問他：「2+2等於幾？」第一次說2，第二次說3，連續答錯；數手指也搞不清3和4，智力堪憂。

小勤唯一擅長的，就是在鏡頭前喊着網紅公司教他的口號：「阿里、阿里巴巴、阿里巴巴給我快一點起來……」看到有人拍他，他便會朝着鏡頭，像向觀眾打招呼和飛吻，再簡單粗暴地要拍攝者「給錢」、「拍照要收費的」。

更讓人震驚的是，范小勤腿上有着密密麻麻的針窿，有人猜測他是不是被注射了抑制生長的激素，但「小馬雲」說，是他有次腳受傷後，保母帶他到醫院打針。范家發也說：「不存在打發育不好針的事情。」

「小馬雲」近況曝光後，再度引發關注，不少網民感到欷歔：「傑克馬都快完犢子了，更何況他小子」、「大的都溜了小的也沒啥用了」、「農村很多這樣的孩子，變成了互聯網時代下的犧牲品」、「真廢了，消費完了就扔，像垃圾一樣，吃人的資本」、「資本只會割韭菜國家才是精準扶貧」。

綜合報道

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