中國解放軍在年初三繼續派軍機闖入台灣空域。「台灣西南空域」Facebook專頁指出，一架解放軍運8反潛機進入台灣西南空域，台灣空軍在空中監控，並於上午11時46分廣播驅離。解放軍本月共進入台灣西南空域11日，本月廣播驅離紀錄共計20次。

台灣空軍向解放軍機廣播：「位於台灣西南空域高度2,100公尺（米）的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

台灣西南空域上傳一張由軍事迷粉絲拍下的照片，可見前往西南空域攔截的經國號戰機的標準配置，有AIM-9響尾蛇飛彈2個、天劍二型飛彈1個及副油箱2個。

農曆新年期間，解放軍機數次擾台，昨日年初二，台灣國防部也公佈解放軍運8反潛機、運8技術偵察機各1架進入台灣西南防空識別區，台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

台灣《蘋果新聞網》

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