早在農曆新年之前，內地各大公司的手機應用程式早已將圖標換成了「分20億（人民幣，下同）」、「分21億」來吸引用戶「搶紅包」，內媒實測聲勢響亮的「搶紅包」活動，包括「抖音分20億」、「快手分21億」、「拼多多分28億」、「支付寶集五福」、「百度分22億」等，但要搶得成功並不容易，要寫福字集福卡、邀請好友助力、和朋友同時「搖一搖」、玩互動小遊戲遊、甚至看資訊看直播，任務花樣百出，一輪操作後，只有約12元落袋，互聯網公司卻成功吸引用戶，盡可能佔據用戶時間。

抖音是央視春晚的獨家互動合作夥伴，春晚搶到的抖音紅包可提現至「零錢」，提現門檻1元，再從「零錢」提現至綁定的銀行卡，內媒記者申請提現春晚當天獲得的3.96元紅包，綁卡後銀行卡立即到賬，但銀行卡同時被開通了抖音「快捷支付功能」；春晚後，抖音紅包活動仍在進行，參與方式包括每日打卡、看一定時長影片、分享及邀請好友等。

內媒記者亦嘗試了快手的「6.6元新春願望金」活動，麻煩3位好友協助後，達到了6.6元的提現門檻，成功拿到紅包的錢到微信；如果想再獲得6.6元，要再邀請4個好友。除此之外，快手的紅包還可通過每日完成各項任務來領取，包括看影片、看直播、關注達人、發表作品、打開旗下另外的應用程式等。在活動帶動下，快手的蘋果App Store免費榜上排名顯著上升，從1月的第20位左右上升至農曆新年期間的第3位；快手極速版從第20位躥升至榜首。

至於支付寶的「集五福」活動已連續舉辦6年，內媒記者與身邊朋友紅包，開獎金額集中在1.58、2.26元，高一些的獲得7.56元，雖然金額不高，但支付寶活動勝在只需「掃福字」、「寫福字」，好玩又簡單，獎金直接到賬支付寶戶口。

至於拼多多的紅包就最難搶，例如要「喊朋友面對面同時搖手機」、「和微信好友拼紅包」，內媒記者搖了多次，一開始2、3次能搖到4至5元，後來只能搖到2.8元，再後來搖不到錢，搖到「金幣」，但要提現到「微信零錢」，才是拼多多活動的難題開始。

拼多多提現門檻有4個等級，「提現0.01至5元」選項已被封，接下來的提現門檻為20元，但要達到20元實屬不易，「搖」過多次後每次只能獲得1至2毫，但內媒記者多番測試都未成功，有微博用戶表示提現成功，「經過我連續3天的堅持不懈，不停地搖手機，與將近400人拼，拼多多吞了個4元，最終我終於幫我爸領到了16元，真不容易，下次再也不弄這個了 。」

不僅提現門檻高，拼多多還稱，提現需要收取20%手續費。至於「邀請8個好友助力以抽100元微信打款」活動，內媒記者好不容易湊到8位好友助力後，進入抽獎頁面，並顯示抽到999.88元的超級大獎，但需要滿1,000元才能提現到微信，要湊到1000元，還要分享到群組、邀請新好友助力。

至於百度App的紅包活動，提現門檻為5元，要湊滿5元，要每日進入App簽到、搜索關鍵詞、觀看新聞和影片，要湊到5元，要於2月11日至2月17日整個春節活動期間每天都完成相應任務，才有可能湊滿。

一翻操作後，內媒記者實際到賬支付寶1.58元、快手6.62元、抖音3.96元，共12.16元，最有意思的是拼多多，提現失敗，發放了0.05元的優惠券。

內媒指，用派錢的方法來刺激用戶每天打開應用程式，質問「留存效果會好嗎？」認為應用程式要靠自己產品實力來贏得用戶，不能本末倒置。

上海澎湃新聞網

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