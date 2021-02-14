12309中國檢察網近日公開「受不住誘惑」，於去年中被「雙開」（開除黨籍及公職）和逮捕的內蒙古滿洲里前女市長許愛蓮的起訴書，指她在2003至2018年間，利用職務受賄373萬元人民幣（下同，約449萬港元）、9萬美元（約70萬港元）、價值58.4萬元股權（約70萬港元）、價值17.4萬元（約21萬港元）的冬蟲夏草含片6盒、間充質幹細胞注射費15萬元（約18萬港元）。

起訴書指，許愛蓮曾另有一名字「許艾蓮」，其涉案資料多達81冊，分別涉及收受可能影響公正執行公務的禮金、消費卡，違規擁有非上市公司股份；為黑社會性質組織充當「保護傘」；利用職權謀取私利等。起訴書指，49歲的許愛蓮犯罪事實清楚確實，以涉受賄罪、利用影響力受賄罪，提起公訴。

安徽「揸大膽直升機」落水

安徽寧國今日下午3時許，有人在當地的論壇發文，指一架藍白色直升機墜落青龍鄉民宅內一個池塘。青龍鄉政府下午表示，已將落水直升機撈起，暫未發現有人受傷，相關部門正調查事件。寧國青龍灣機場則發聲明，指落水直升機與機場無關，懷疑涉及個人「黑飛」（未有飛行證及獲批起飛）行為。

據了解，內地一直未向私人飛機開放低空空域，許多飛行發燒友在未取得私人飛行駕照或飛機沒有合法身份，未獲軍民空管部門批准下，違法飛行。類似的「黑飛」行為在內地富豪圈頗為流行。

趙少康撐蔣萬安選台北市長

國民黨立委蔣萬安上周五（12日）於論政節目上，就明年舉行的台北市市長選舉鬆口，表示「該是我要扛的責任，我不會迴避」，被視為表態參選。前總統馬英九今天說，參與的精神是國民黨未來成功很重要的基礎；中廣董事長趙少康則說：「我當然支持，支持能夠勝選的人參選，蔣萬安是有機會勝選的。」趙少康早前宣佈投入2024總統大選。

蔣萬安，原名章萬安，現年42歲，為台灣已故總統蔣經國庶孫。

海南文昌衞星中心首曝光

央視今日（14日）在文化節目《中國詩詞大會》中，首度公開中國航天海南文昌航天發射場的面貌。文昌航天發射場在2009年9月14日開建，2014年10月落成，是中國現時最先進的火箭發射場，也是中國首座濱海發射場，能執行低緯度航天發射任務。最近它執行了探測火星的「天問一號」和探月的「嫦娥五號」發射。

台男主播遭擄虐兩日

台灣台南一名21歲的唐姓人氣直播男主持，疑因感情糾紛，上月21日出外購物時，被人綁架禁錮，其間遭人銬上手腳凌虐，脫光衣服錄影、唱歌，親友付出60萬元台幣（約16.6萬港元）獲釋。當地警方今日表示，案件至今已拘捕6人，起出4支槍，目前仍追查是否有其他涉案人員和案件起因。

綜合報道

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