內地需要對領導人絕對服從，不過民間仍不斷努力在「石縫中」找空間。內地即時通訊軟件騰訊QQ有一項叫「畫圖紅包」的功能，就是透過畫出指定的圖案取友人送出的電子利是。

農曆新年期間，有網友發現在「一手遮天」這個題目中寫出「習」字，即可被識別通過，獲取利是。「一手遮天」與「習」竟被拉上關係，內地網絡當然容不下這大逆不道的錯誤，昨日（13日），QQ畫圖紅包功能已被取消下線。

早於2019年，QQ手機軟件已有「畫圖紅包」的功能。收到利是的人要按指示畫出提示的中的圖案，才可領取利是。一直以來，網上有不少教人畫圖的網頁或短片。去年6月，百度經驗曾教人畫出今次出事的「一手遮天」圖案，教學內容當時只顯示一條橫線下畫四點，即通過要求。至於今次為何寫「習」即通過要求，暫時仍未能證實。

對於今次事件，網民在twitter議論紛紛：

於摩天樓閃耀新月：封殺原因：洩露國家機密

Whistleblower：這兩張截圖在QQ都發不出去

紗小路黎：皇上說啥就是啥

Xinyang Chen：想出這個的人是真聰明呀

Elizabeth Verna：新時代文字獄 ，習慣就好了

綜合報道

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