教師也是人，也可以追星！不過，近日內地一名教師，疑因要「捍衞偶像尊嚴」，辱罵將網名改成不敬當紅男藝人肖戰的學生，包括「我看你是不想混了」、「是不是要我家訪找你爸媽」。被罵逾5分鐘的學生事後被診斷有抑鬱症狀。當地的教育局已收到投訴，表示已經展開調查。涉事老師則在今天（14日）中午與校長一起登門，向被罵學生道歉。

內地網絡最近流傳一段錄音，有寧夏銀川永寧縣永寧中學一名16歲男學生，舉報一名吳姓女教師，指她在去年上網課期間，發現學生的網名是「肖戰糊了（失敗之意）」後，在學生的網課群組內發飇，要「肖戰糊了」的真身自首，又直承「你們數學老師非常欣賞肖戰，就這一個中心思想，你自己體會」。

長5分25秒錄音中，吳姓教師又恐嚇涉事學生：「在我的面前敢舞（放肆）成這樣！我看你是不想混了！」更稱：「是不是要我家訪找你爸媽？」。該老師又質疑涉事學生之所以把網名改為「肖戰糊了」，是因為瀏覽了「某某網站」的不良資訊。

投訴人聲稱，在被長時間辱罵後，情緒出現問題，求醫後獲診斷為有抑鬱症狀，需要服藥治療。

事件在網絡上發酵後，涉事的吳姓教師已將相關的錄音，在學生的網課群組中刪去。永寧縣教育局昨晚（13日）通報，指已收到永寧中學學生就一名老師的投訴，目前正調查，有結果後會及時公開。

當事人下午在其微信透露，中學的校長在中午已帶吳老師到其家，誠懇道歉，他也已原諒對方。當地的教育部門也答應，會向他交代事件的調查。

「肖戰糊了」源於內地網民一宗爭拗。去年2月，同人網站AO3刊出以藝人肖戰為主角的小說，小說將肖戰設定為有性別認知障礙的髮廊妹，被激怒的「肖粉」有組織地利用內地網管規則，不斷投訴相關作品及網站「涉黃」，又在短時間內瘋狂湧入網站，觸發官方封禁流量急升的外網的機制。

「肖粉」的行為，惹怒了同人愛好者及海外網民，紛紛抵制肖戰代言的產品及對其影視作品打抵分。最終，肖戰要發聲明道歉，為「肖粉」上述行為割席。自此「肖戰糊了」成了內地網絡潮語，有嘲笑「肖粉」幫倒忙的意思。

網民反應

蝌某人：有點宗教團體的味道了，而且還是一神教！

嶺桑又來了：學生都知道抑鬱症要看醫生，這老師精神官能症咋不去精神衞生中心看看？

胖乎乎圓溜溜：到底是怎麼招聘的，這樣的老師還能進教師隊伍，分不清追星和真實生活的邊界？

RRRRRVer：肖戰怪不得糊了！

不良貓‧：邪教吧，老師公然威脅學生，只因為學生不喜歡肖？

載木辰：我討厭肖戰是因為（他的）粉絲……

iiiiiccccceeeec：哪裏不對，「肖戰糊了」＝瀏覽不良網站？邏輯鬼才！

沸點視頻／《蘋果》資料室

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