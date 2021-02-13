【本報訊】今日是年初三兼西方情人節，原本是家庭團圓、有情人相聚的好日子，不過對一些內地維權律師的家屬而言，只得被迫天各一方。長年代理公益案件的律師常瑋平，2019年因參與廈門公民聚會案，而被當局指定監視居住，場所不明，他的父母亦被軟禁。太太陳紫娟連續第二年，沒有丈夫陪伴過年，只好翻翻他的微博睹物思人，「有時候我也在想，總比得了癌症、總比出車禍、總比這些事情強吧，我都是這麼安慰自己的。這樣好歹他是活着的。」今年的願望，她只希望丈夫平安，早日團聚。

常瑋平2019年因與許志永、丁家喜等公民運動者在廈門聚會後，被指涉煽動顛覆國家政權罪，其後取保候審，困於陝西寶雞一個偏遠的鄉落。寶雞離深圳接近2,000公里，坐飛機是三小時機程，搭高鐵也要十小時。這是陳紫娟與丈夫的無法跨越的距離，她與丈夫已一年多沒有見面。

被控煽顛 慘受酷刑

不過這一年以來，每逢情人節或兒子生日，常瑋平都會在網上訂購鮮花或生日蛋糕，送到遙遠的深圳。款式不是時下最流行的文藝款，陳紫娟的第一反應是：「可土氣了，不知道他咋選的。」

「以前他送禮物送得不多，會吃個飯，反倒是這兩年，搞得很高調，送花送到單位去，（同事們都會調侃）誰送的呀？他故意送到單位去的……以前的話，就給我送一支花，那時候可能比較窮，就給我那麼一朵」，讓她又好氣又好笑。

常瑋平與陳紫娟相識於高中，當時兩人都是班上的優異生，丈夫從高中到大學對她窮追不捨，最終靠着膽大臉皮厚成功追到手。畢業後，常瑋平突然告訴妻子，自己通過了司法考試。他從此以法律為生，四處出差，代理的幾乎是反性別歧視、就業歧視的公民權益案件，旨在推動社會進步。

後來由於丈夫長期在外、聚少離多，一個月回家兩三次，給她打電話的次數大減，她常常埋怨丈夫少發訊息聯絡。常瑋平偶爾回家會暗自發愁、嘆氣，但她不理解這個男人背後承擔了甚麼，只顧着生氣和吵架。

但陳紫娟萬萬沒想到，丈夫有一天會成為顛覆國家政權的罪犯，甚至被指定監視居住、施以酷刑，「他是從法律專業的角度去提供幫助，代表的是弱勢群體一方，我不覺得他應該會被這樣對待。」

一人涉罪 全家株連

在常瑋平去年10月被第二次指定監視居住後，陳紫娟並沒有馬上站出來為丈夫維權。她當時的想法很單純，丈夫「被失業」兩年多，成為家裏唯一經濟來源的她不能有任何差錯。不過當常父常母到陝西舉牌被軟禁，當代理律師受到司法局的壓力退出案件，陳紫娟漸漸才認識到，原來在這個號稱「法治」「人權」的國家，是一人顛覆、全家株連，司法黑洞深不見底，「我太不了解有這麼多律師被吊證、被顛覆國家政權，我不了解這些……他沒有給我講過這些」。

彼時的她沒有了後盾，只能靠自己。她開始在微博、Twitter發聲，接受傳媒訪問，並向寶雞國保提出控告。「我想（這之後）可能更加的理解他」，明白昔日丈夫為甚麼暗自失落，「說實話，我以前沒有看過那麼多的苦難，有時候新聞看到有一些弱勢群體、生活很苦，遭遇不公，但不會想到會發生在自己家、還有別的律師，我可能更理解他以前所處的狀態吧。」