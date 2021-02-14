美國總統拜登上任後，日前首次與中國國家主席習近平通話。中共黨媒《人民日報》今日（14日）發表評論員「鐘聲」的署名文章，強調中美不蓄意對抗，「才是兩國之福」，推動兩國關係健康穩定發展是「全球之福」，但必須是「有原則的合作」，重申香港、台灣及新疆問題是中國核心利益，警告美國要「慎重行事」。

文章指，中美關係目前正處重要關口，兩國元首通話向世界釋放「積極信號」，並「引起國際廣泛關注」。

文章表示，今年是中美「乒乓外交」50週年，也是美國前國務卿基辛格秘密訪華50週年。而逾半個世紀以來，中美恢復和發展關係是國際關係中最重要事件，習近平多次強調「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇」，也是中美關係發展的「基本經驗」。因特朗普政府實行「極端錯誤反華政策」，「導致中美遭遇建交以來最嚴重困難，引發國際廣泛擔憂」。

文章隨後指出，各方期待中美關係隨着美國新政府上台走出困境。兩國應該共同努力，相互尊重、合作，管控分歧推動中美關係健康穩定發展，給兩國人民帶來更多實實在在的利益，為抗擊疫情、促進世界經濟復甦和維護地區和平穩定作出應有貢獻。

不過，文章強調「中方致力於同美方發展合作關係，但這種合作，必然是有原則的合作。台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事」。

文章又指出，「中美雙方應該重新建立各種對話機制，準確瞭解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。在這方面，雙方曾經積累了大量經驗」，而「打開機遇之窗，推動中美關係健康穩定發展，可以造福於兩國人民和世界各國人民」，中美「雙方理當行動起來」。

拜登於上周四（11日），即農曆除夕上午與習近平進行其上任以來首次通話，相互拜年外，拜登對北京強迫性和不公平經濟行為表達擔憂，強調關注北京對香港民主派人士的打壓、新疆的侵犯人權行為，以及在區內的獨斷的行為，例如對台灣的行動。

習近平則強調台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，美方應該尊重和慎重行事，重申雙方要管控分歧推動合作。

《人民日報》

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