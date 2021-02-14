多國代表都在農曆新年祝賀中國發片。微信公眾號牛彈琴撰文指，外交無小事，並指美國新任總統拜登夫婦在大年初一拜年的影片細節中，可看出拜登對華示好，並不忙批評美國前總統特朗普。

文章指，拜登選在大年初一拜年，指讓人想起4年前，特朗普上台後首次拜年拖到正月十二，在Twitter上似乎沒提及；相反，拜登就很大方，在年三十當天電話拜年外，年初一又和夫人一起錄製拜年影片，還在多個社交賬號第一時間對外發佈，「一個領導人的風度、修養，還有尊重、不尊重，有時確實就在這些細節中」。

拜登影片的大紅中國風背景亦是細節之一。文章指拜登夫婦座椅上的紅色靠墊是中國風花紋，整個背景都是大紅色，背後還放了青花瓷，「肯定不是隨意的佈置。」

此外，文章似乎非常滿意拜登暗批特朗普。拜登提及「在疫情痛苦、生命和生計損失外，我們還看到另一種悲劇：種族主義、騷擾、仇恨，針對亞裔美國人和太平洋島民，這是完全錯誤的，這是我們民族性格污點。」

今年是牛年，拜登夫人吉爾特別提到牛，她說：「牛年提醒我們要有韌性和毅力，我們從亞裔美國人和太平洋島民社區，看到所有一線工人勇氣，他們不顧自己健康確保我們安全，慷慨地把時間和才智放在幫助有需要的鄰居。」牛彈琴認為，拜登傳遞出重視美國亞裔、種族平等的訊息，還尊重中國和中華文化，用自己的柔軟身段努力修復美國的形象。

牛彈琴寫道：「這種力量，不是特朗普的蠻幹可比，這是中國需要高度重視的。這個世界，尊重對手，從來不會貶低自己，反而更讓別人尊重自己。」

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