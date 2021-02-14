兩岸疫情最新情況：大陸昨日新增7宗確診，均為境外輸入病例，上海及廣東有2宗，內蒙古、四川及陝西各1宗；新增17宗無症狀感染，亦為境外輸入。大陸累計確診病例89,763宗，死亡病例4,636宗。台灣共有937宗確診，9宗死亡個案。

美國《紐約時報》報道，世衞專家組早前赴湖北武漢為疫症溯源，但有來自澳洲專家組成員透露，中方拒絕向國際專家提供174宗早期病例的原始數據，聯合專家組內的中外專家曾就此激烈爭辯。不過，專家組組長兼世衞食品安全和動物疾病專家安巴雷克（Peter Ben Embarek）卻在Twitter上指，在武漢工作時取得批判性的新數據，並指與中方工作時，雙方開放又信任，更加互相了解。

丹麥籍的流行病學專家費舍爾（Thea Fischer）亦在巴雷克的帖文回應，指《紐時》報道也不是她在武漢的工作體會，指中方與專家組建立了一個良好的友誼，會議室內有情緒高漲的爭論，反映雙方都十分投入工作，「我們的說話被有目的地改寫，令重要的科學工作添上陰霾。」

費舍爾回應後，巴雷克再次發帖，指「聽一下！聽一下！我們花了一個月在中國不辭勞苦地工作，花時間向記者解釋重點發現，但看見成員的說話被扭曲配合報道未寫前已有的觀點，真是十分失望」，更標記《紐時》指「Shame on you！（你真丟架！）」

另外，中國駐美大使館網站今日發聲明指，美方將重返世衞，但要求世衞堅持美方認定的「最高標準」，還要求各國保持透明度，採取有力措施，同時質疑世衞正進行的工作，中方表示「歡迎」，但指世衞不是「想來就來、說走就走的遊樂場」。中方亦批評美方近年來的所作所為極損害世衞在內的多邊機制，妨礙抗疫國際合作，「現在美方卻表現得好像什麼都沒有發生過一樣」，甚至指摘一直支持世衞的國家，質問：「這樣的行為如何取信於世界？」希望美方能以最高標準自律，切實展現嚴肅、認真、透明和負責任的態度，承擔起相應責任，以實際行動支持世衞組織工作，為國際抗疫合作作出應有貢獻。

綜合報道

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