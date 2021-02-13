【武肺溯源】世界衞生組織國際專家組早前赴湖北武漢進行疫症溯源調查，有專家指調查已基本上排除武肺病毒由實驗室洩漏的可能。但世衞總幹事譚德塞在專家組離開中國的兩天後卻表明，現階段不應推翻關於病毒起源的所有假設，間接給提出上述初步「結論」的專家打臉。有來自澳洲的專家組成員透露，中方拒絕向國際專家提供174宗早期病例的原始數據，聯合專家組內的中外專家曾就此激烈爭辯。

世衞專家組上周二（9日）結束在武漢為期四周的調查工作，身兼國際專家組組長的世衞食品安全和動物疾病專家安巴雷克（Peter Ben Embarek）表示，根據專家組在武漢病毒研究所的調查及與科研人員的交流，認為病毒「極不可能」來自研究所實驗室，因此不建議未來就該假設作進一步研究。不過，譚德塞周五在瑞士日內瓦舉行的記者會上，卻沒有為安巴雷克的「結論」背書。

「部份工作不在職權範圍」

「對於一些假設是否已被拋棄，有人提出了一些問題。在與專家組一些成員商討後，我希望證實所有的假設仍然是開放的，需要進一步分析和研究。」譚德塞重申，專家組難以找到關於疫症起源的所有答案，但認為武漢之行已得到了額外的重要資訊，「其中一些工作可能不在專家組的職權範圍之內。」他謂到訪武漢的專家最快將在本周內發表報告摘要，未來數周內將發表最後報告，兩者皆會公開。

國際專家組上周三（10日）離開中國當日，中國外交部發言人汪文斌曾稱，中方為專家組來華進行全球溯源科研合作提供了「大力支持和協助」，希望美方也像中方一樣「秉持開放透明的態度」邀請世衞專家到美國調查。但剛結束武漢之行的澳洲微生物學家德懷爾（Dominic Dwyer）表示，專家組曾向中方要求提供2019年12月前疫症爆發初期174宗病例未經處理的原始數據，但最終只獲提供少數病例經整理的數據。「他們（中方）向我們展示幾宗個案，但這與處理所有的個案不一樣，那是標準的流行病學調查。」他說，獲得原始數據尤其重要，因為174例病例中只有一半的人接觸過最先發現病毒的華南海鮮市場。

專家稱可能有政治壓力

德懷爾透露，國際專家就174宗病例原始數據，曾與中方專家發生「激烈的爭辯」。「當中是否會有政治壓力讓我們有不同的觀點，我不知道。可能有，但很難說。」他又稱，中方提供2019年12月之前的流感監測數據，但只提供一間兒童醫院和一間綜合醫院的數據，並解釋稱中國的醫院一般不儲存呼吸系統疾病患者的實物樣本。

專家組丹麥籍的流行病學專家費舍爾（Thea Fischer）則形容，中外專家的爭論「有時候情緒頗高漲」，她強調暫沒發現中方在武漢提供的數據有任何不一致之處，但強調若沒有原始數據就難以進行更深入的分析：「我是科學家，相信以數據為基礎的已記錄證據，我不相信只是人家告訴我的東西。」

《華爾街日報》／路透社