在內地，農曆新年是長輩對後輩催婚的「大好日子」，不過，儘管已屆適婚年齡，農村男子要結婚也不容易。新華社記者日前到山西、河南、湖南等地走訪，發現不少農村大齡男子面對這道難題更加「尷尬」，因為在一些農村地區，娶妻必備的車、樓、禮金等新「三大件」的花費，少則五、六十萬元人民幣（下同，約60萬至72萬港元），多則上百萬元（約120萬港元），已成為部份家庭難以負擔的「三座大山」。

「村裏娶個媳婦（老婆），有的全下來得100萬元左右，娶不起。」晉北一名村民無奈地說。新華社的報道沒有說明是哪個村子，但指村裏有600多人，其中大齡未婚男子有逾20人，主要是30多歲，還有幾個40來歲。

有村民指，不算雜七雜八花銷，當地縣城的樓價每平方米約4,000元，一個單位連裝修、家具、家電60多萬元，買輛車近20萬元（約24萬港元），再加上禮金和「三金」（指金戒指、金頸鏈、金耳環）等花費也得約15萬元（約18萬港元）。

不少村民反映，近年禮金的行情快速飆升，從一兩萬元迅速提高到現在的十來萬元。在晉北一些地區，禮金有152,800元、131,400元等說法，諧音「要我兩家發」、「一生一世」。

在湖南省岳陽市的部份農村，過去結婚只需在村裏建新房即可，建築成本在20萬元左右。近年來，在縣城買樓成新趨勢，有的甚至要求更高，買樓花費多的要50萬元。

而「娶不起」的一個重要原因，就是「娶不上」。在不少農村地區，適婚男子面臨男多女少的尷尬。農曆新年前，河南省鄲城縣前劉樓村26歲的劉玄從外地回村，一直忙着相親。他說：「我們這邊男孩相親得排隊，女孩相親可以挑。」前劉樓村黨支部書記劉來利說，村裏有500多戶人家，23歲到32歲的未婚男子有44個，而適齡未婚女子只有32個。

國家統計局發佈的《中國統計年鑑2020》顯示，至2019年底全國男女性別比達到104.46，其中，30歲至34歲為101.28，25歲至29歲為106.65，20歲至24歲為114.61，15歲至19歲為118.39。不僅男多女少，隨着年齡下降，男女比例進一步擴大。

與此同時，快速城鎮化導致大量農村人口進城。與男子相比，女子留在城市結婚較易，而城裏女孩不願「下嫁」到農村，不少村民說，在外打工的農村男子，大多缺少學歷和技能，很難在城裏安家。

此外，隨着訊息化發展，「mon對mon」等交流方式也在改變傳統的農村婚姻介紹模式。過去依靠媒人牽線的農村婚姻，如今更加偏重個體交流，這讓農村青年有了更多的戀愛機會，但也讓一些不善交流的青年更顯得被動。

多地農村群眾反映，結婚已成為很多村民沉重的負擔，甚至成為部份農村家庭負債、致貧的主要原因。結婚成本高，也易給婚後的家庭關係埋下隱患，對艱苦奮鬥、孝順父母等傳統道德觀念造成不小衝擊。在一些地區，「再婚」禮金比「頭婚」還高，也導致男方家庭出現「不敢離」、「湊合過」等心態。

有專家建議，要採取多方面措施，移風易俗，重塑鄉村文明；從長遠看，縮小城鄉差距、地區差距才是治本之策。

新華社

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