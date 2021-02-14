昨日年初二下午，湖南省邵陽市邵陽縣五峰鋪鎮一個遊樂場發生恐怖意外，一個名為「高空飛翔」的機動遊戲發生故障，讓機動遊戲上遊客連人帶椅直墮地面，周邊亦有遊客被撞傷。當地的市場監管、文旅部門已介入事件，正調查事發原因。

遊客坐在「高空飛翔」用鐵鍊吊着的座椅，遊戲開動時， 座椅會不斷旋轉。目擊者鄧先生指，事發時間為昨日下午3時許，自己與友人排隊登上機動遊戲，剛好輸到自己時，只剩一個空位，黎先生先讓後面的人上前，當時他曾聽到機器故障警告，但未見有人停止機動遊戲。

「它正在慢慢的緩緩的上去時，上到一半的距離，就發出警報聲。然後速度越來快，它就一路旋轉下來。」黎先生指，多名在周圍的遊客被擊傷，「還好跑得快，要不然肯定也被砸到」。事發後，多名傷者倒地，有的亦坐在座椅上待救。當地公安報將傷者分批到醫院，截至目前，發生事故的遊樂場所已暫時關閉，涉事遊樂場經營者已被當局控制。

《新京報》

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