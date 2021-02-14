美國史丹福互聯網觀察站（Stanford Internet Observatory）的報告指出，目前熱爆全球的聊天社交平台Clubhouse採用的核心技術來自中國公司，讓用戶數據或被中國政府竊取。該軟件開發商周六表示，將檢視和加強其數據安全保護。

Clubhouse方面表示，開發商未讓用家在中國境內使用軟件，但有用戶還是通過其他途徑下載 ，意味中國用戶參與的聊天室的對話內容可能會洩露。

Clubhouse的開發公司發表聲明指出，在史丹福互聯網觀察站的研究人員幫助下，發現可以進一步加強數據保護的地方。聲明還指出，在接下來的72小時內將推出軟件更新，以增加額外的加密，防止Clubhouse數據傳輸給中國伺務器。開發商又指，計劃委託一家外部的數據安全公司，對軟件作出改進，加以審查和評估。Clubhouse是一款2020年上市的智能手機應用軟件，不過上周軟件在中國大陸已經被封鎖。

史丹福互聯網觀察站發表報告稱，已經確認中國公司聲網（Agora）為Clubhouse提供後台基礎架構，聲網或可能有渠道獲取用戶的原始錄音資料，因此或會把資料交給中國政府。報告還指出，研究團隊觀察到聊天室的數據被中轉到一些據信是位於中國的伺服器上，錄音則被中轉到由中國實體所管理的伺服器上。不過該報告也指出，研究人員相信，如果錄音被儲存在美國的話，中國政府應該無法獲得相關數據。

自由亞洲電台／德國之聲

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