北京獨一無二的「黑暗餐廳」，前往消費的客人，會由一名本身可能是弱視的店員在最前面，客人在後排成一列，扶住前人的肩膀，一步步小心翼翼地被帶到漆黑一片的餐廳裡用餐。

這家名叫「木馬童話」的「黑暗餐廳」，讓當地一些有視覺和其他障礙的年輕人，有了謀生乃至於與陌生人接觸，進而嘗試重新融入社會的機會。

餐廳分成了「光明」和「黑暗」兩個店面。其中，「光明」店面是日本料理和居酒屋；至於「黑暗」店面就是「黑暗餐廳」，做的是法國料理。

在這獨特的「不開燈」模式下，客人用手扶住前人的肩膀，從明亮的大廳瞬間走進黑暗，再由侍應生口頭介紹摸黑點餐。上菜後，就完全憑觸覺和味覺，品嚐口中的菜餚了。

「黑暗餐廳」的老闆、醫生出身的于爽表示，餐廳12年前創立時，它是一家不被祝福的餐廳，因為大多數人都覺得「怎麼能在兩眼一抹黑的地方吃飯」。沒想到，隨着中國經濟起飛，口袋逐漸富裕的北京人敢於嘗試，口耳相傳下，反而讓這家獨一無二的餐廳迅速竄紅，甚至一度紅到外地，還上過名店排行榜。

于爽曾是北京一家三甲醫院（中國最高等級醫院，相當於台灣的醫學中心）的外科醫生。在開餐廳前，因為過於勞累，右眼出現了突發性的視網膜剝離，而且愈來愈嚴重。走在路上，她曾經一路走歪，最後走到馬路中間，差點被車撞。最後，她的右眼甚至有一個多星期，是完全看不到的。

當于爽康復後，她體會到了光明的重要，也讓她有了想讓旁人體會「眼睛看不見」的感受。幫助視障者及其他障礙者謀生的動機，驅使她在2009年創立了「木馬童話」餐廳，並按自己的理想，將店面的一半規劃為「黑暗餐廳」。

創立12年來，這家「黑暗餐廳」，一共幫助過80多名視障乃至於身障、來自中國各地的年輕人，讓這些年輕人得到一份受到尊敬的工作。這家餐廳不只以「黑暗」的新奇取勝，還能以愛心的理念，贏得顧客的尊敬。

由於摸黑用餐的新奇，加上經營者的立意良善，開業12年以來，這家餐廳多數時間的生意興旺。但2020年的疫情衝擊，仍讓餐廳的經營受到影響。不過，許多老客人的鼓勵甚至捐獻，都讓這家標榜「黑暗」的餐廳，有著光明的溫暖。

中央社

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