（新增內容）日本時間昨晚11時許，福島外海發生黎克特制7.3級地震，福島縣與宮城縣觀測到震度達6級的強烈搖晃。台灣總統蔡英文今（14日）在Twitter用日文發文，問候日本網友，並願意隨時提供協助。

蔡英文在Twitter用日文發文表示，福島縣和宮城縣發生6級大地震，相信日本的大家平安無事。正如她過去已經多次表示的，台灣替日本加油打氣的情誼不會改變，如果日本的各位需要幫忙，台灣將隨時馳援。

日本網友隨即紛紛在蔡英文這則帖子下留言感謝：「謝謝！蔡英文總統！台灣加油！」「作為日本人，我衷心感激；溫暖而美好的友誼充滿了眼淚，非常非常感謝你！」「謝謝！在東日本大地震中，我永遠不會忘記自己的感受。我愛台灣 謝謝！」「感謝您一直關心日本和日本人民。」

根據日本放送協會（NHK）報道，此地震至少有100人受傷，主要發生在福島、宮城兩縣。地震一度造成約95萬戶停電，但至今日凌晨二時許已修復大部份地區，僅剩數萬戶尚待搶修。

日本台灣交流協會今天亦在facebook發文，附上蔡英文的twitter截圖並表示，感謝蔡英文的友情和溫馨慰問。每當日本遇到困難，第一個關心加油的總是台灣，即使過年期間大家跟家人團聚的時候，台灣朋友們也不忘替鄰居擔心。日本台灣交流協會表示，「因為有你們，相信日本一定可以的。希望日本平安，謝謝台灣」。

日本氣象廳初步判斷，這次地震可能是十年前311大地震的餘震，呼籲民眾提防未來幾天可能還有地震。

台灣《蘋果新聞網》／twitter／facebook

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