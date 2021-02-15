小孩子過農曆新年，除了有得逗利是外，還有特別多的糖果可吃。廣東佛山一名3歲男童，近日因過度興奮、吐舌、翻白眼等症狀，兩日不能入睡，家人送院求醫後，揭發男童曾誤食含有禁用減肥藥的朱古力，導致其持續亢奮。

報道指，男童晚飯後被父親發現出現冷汗、顫抖、吐舌及翻白眼等情況，而且手腳動作多多，之後連續兩天不能入睡。家人遂帶男童到佛山南海區人民醫院求醫。

男童家姐透露，患者出現上述症狀前，曾吃過網購朱古力。醫生初步查看有關朱古力時未發現異常，但送去化驗後，得知朱古力含有禁用的減肥藥「西布曲明」。

該院兒科副主任區建坤指出，「西布曲明」有較多副作用，包括影響神經系統，導致過度興奮；心血管系統方面會出現心跳加速、血壓上升，甚至可造成心腦血管意外和損害肝功能等。

他指，由於「西布曲明」並無特效解毒劑，只能將男童留醫安排支持治療，讓其慢慢恢復。男童目前已經出院。

醫生提醒，要從正規渠道購買商品，同時誤食有害物質後要馬上送院治療，最佳洗胃時間是食用後6小時。

佛山台／看看新聞

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！