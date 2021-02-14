為了逗利是，少年拼了！大年初一（12日），江蘇蘇州一段拜年短片在網上爆紅。片中，一名14歲少年為向舅舅多逗利是，竟表演起「鐵頭碎核桃」，結果磕碎了8個核桃，賺了2,000元人民幣（下同，約2,400港元）利是。少年的舉動嚇到了不少網民，也引發了議論。

少年的哥哥蔣先生說，一大早就看到弟弟從廚房拿了一個盆子，然後，給舅舅拜年時，他就跪在地上，用頭磕得盆子砰砰作響，把盆子都磕得凹了一大塊。但舅舅給過利是後，弟弟還想要多點利是錢，於是開始用頭磕碎花生，磕碎幾個後，又找來一包紙皮核桃。舅舅見狀便說，撞碎一個核桃，就給一封利是。

弟弟就將核桃放到地上，施展起「鐵頭碎核桃」，瘋狂磕碎核桃，磕完還要家人再拿給他，說：「我從來就沒有慫過！」最終弟弟連續磕碎了8個核桃，賺了2,000元利是。他把額頭磕出一個大包，磕得連舅母也不好意思了。

這段少年「鐵頭碎核桃」逗利是的影片曝光後，吸引不少網民關注和議論。不少人表示：「這磕頭隔着屏幕都感覺痛！」「為了多要幾個紅包（利是），這麼磕頭真的有意義嗎？」「有病吧！病的還不清（輕）！」「一個願意磕一個願意給，人為財死。」有人則心有餘悸：「這樣的長輩，有點殘忍。」

新浪網／微博

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