內地山寨版「共濟會」的神秘富豪俱樂部「泰山會」於1月20日解散，並向相關部門完成註銷。時事評論員桑普向《蘋果》分析，中共只容許中央政治局七常委是「中國唯一的兄弟會」，奉行「黨外無黨、黨內無派」就是要封殺言論，所有人一定要向「習核心」效忠，富豪俱樂部當然一個都不能留了。

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這個在1993年成立的「兄弟會」，據報阿里巴巴創辦人馬雲曾是會員。由於中央監管機構正對馬雲旗下的螞蟻集團重點整頓，新華社旗下的《上海證券報》於2月2日以頭版大篇幅表揚騰訊主席馬化騰改寫移動互聯網時代，也提及中國電訊巨擘華為創辦人任正非、比亞迪董事長王傳福、格力電器董事長董明珠及小米董事長雷軍等企業家，獨欠馬雲。泰山會突然宣佈解散，令外界揣測兩者是否有關聯。不過，有傳真正原因是內部會員分歧較大，矛盾較深，而且泰山會創辦人、四通集團董事長段永基早於2017年辭去會內一切職務，同時退出「泰山會」，令這個富豪俱樂部逐漸「死亡」。

「泰山會」限定為16人，每名會員身家動輒過億，要達到某種級別的民營企業家才能入會。該會聲稱作風低調，台灣《壹週刊》2013年11月16日曾直擊拍得聯想集團創辦人柳傳志為時任泰山會會長，率領15名超級富豪秘密遊台，選擇一間北投巷內毫不起眼的花園餐廳開會慶祝「泰山會成立20周年」。當大陸旅行社領隊見到餐廳門口的歡迎字句大紅紙怒不可遏，撕掉後破口大罵：「你們要死啦！這個要撕掉，怎麼可以貼這個東西。」還命令拆走所有監控鏡頭，確保富豪俱樂部會議不會外流。

泰山會為何如此神秘？泰山會在山東舉行成立大會，而山東有名的景點就是五嶽之首——泰山，會員認為泰山象徵一種「高度」，也代表他們的「高度」，少數可影響中國經濟走向的神秘組織。會員在成立之初達成共識：聚會不錄音、不記錄、不邀請當地領導、不見媒體、暢所欲言，也規定言談間不碰政治話題，只談賺錢和保護資產。

柳傳志在台灣聚會時帶起討論，會員遲到一分鐘要罰1,000美元（約7,752港元），撥作泰山會基金；後來拍板決定遲到5分鐘內罰1,000美元，遲到5分鐘以上加倍罰款。 柳接受訪問時曾表示，泰山會一年有兩次正式聚會，缺席要繳交「請假費」，第一次請假費是1萬元（約1.2萬港元），第二次及以後的請假費是每次20萬元（約24萬港元）。據稱，馬雲曾是泰山會的會員，後因請假頻繁退出。

認識香港共濟會成員的時事評論員桑普向《蘋果》指出，泰山會根本不能與「共濟會」相提並論，香港的共濟會約有2,000會員，大多是中產，並非權貴階級，該會的精神象徵是「上帝之眼」，是至高無上的神。內地的所謂「秘密組織」都是半公開形式，有東興社、泰山會、大D會、江南會、華夏同學會，以及中國企業家俱樂部；而泰山會肯定是權貴才能加入的組織，社經地位要高，雖然一些會規抄足共濟會，如要兩人推薦才能入會，但卻沒有明確理念。桑普笑言：「（泰山會）咁係咪要默認，承認至高無上嘅共產黨呢？」

桑普指，當年中共中央統戰部前部長令計劃的「西山會」落鑊，習近平已敲響警鐘要整治權貴，早已盯緊泰山會，並由邊陲移向核心逐一擊破，由馬雲退出泰山會之時，曾助巨人集團史玉柱的四通集團董事長段永基也靜悄悄退會。他說：「因為由始至終，呢個泰山會係依附中國共產黨嘅卵型之下，先可以生存得到。」而共濟會屬於神秘的信念組織，不依附任何國家之下，還主宰部份國家的發展。

為甚麼習近平忌憚泰山會呢？桑普解釋，因為這是黨外、不屬於黨編制的組織，始終泰山會共商時以秘密形式進行，在定期聚會中交換情報，「形式裙帶風氣，拉幫結派，無辦法控制」，在共產黨獨裁專制下根本不能接受。柳承志曾聲言：「在泰山會入面，每個人都有合作對象。」在習近平眼中，「互相扶持，情義相挺，分分鐘會唔會抱團起勢，變成一個針插不進、水潑不入嘅小幫派呢？」柳又說：「只談國家大形勢」，桑普認為：「這分明刺激習近平，這班被共產黨操控的紅頂商人、白手套要串連起來，當然習近平要鎮壓啦。」

最後，桑普質疑，中共唯一一個兄弟會「七常委」，又是否同心、一致，為對方捨身取義呢？他說：「全部都係利益嘅結合，所謂的『兄弟』基本上係唔穩定，大家都係讓子彈飛，各懷鬼胎。外面有咩躁動，就用呢個『兄弟會』鎮壓其他嘅『兄弟會』。」

《蘋果》記者

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