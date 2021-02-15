（更新內容）「中國最後的原始部落」之稱的翁丁村老寨周日（14日）發生嚴重火災，翁丁村老寨本來的模樣是山林中座落的一大片鄉野，放滿佤族的傳統茅草屋，但從起火畫面可見，村寨變成一片火海。當局公佈事件中無人傷亡。

村民蕭金芳周一指出，茅草屋基本上都已燒完，「105棟的房子，現在就只剩4棟了，都是在邊邊的……（遊客）這2天還是挺多的……感覺家沒有了。」蕭金芳指，年輕一輩還能承受，但老一輩十分難過，「因為一輩子住的地方，還有家裏的東西都被燒完了。」

滄源佤族自治縣人民政府新聞辦公室指出，事發於當日下午5時40分，滄源佤族自治縣猛角民族鄉翁丁村老寨，至晚上11時多，明火已全被撲滅。當局指事件中無人傷亡，要求盡快查出火災具體追責。

翁丁是佤語中雲霧繚繞的意思，翁丁寨位於瀾滄江畔，終年雲霧裊繞。翁丁村是中國佤族歷史文化和傳統建築保留完整的原生態村落，被國家地理雜誌譽為「中國最後一個原始部落」；翁丁佤寨的民風民俗亦是整個佤族地區文化傳承發展的縮影，是佤文化的源生地兼活態博物館。

去年3月31日，翁丁原始部落文化旅遊區被雲南省旅遊景區質量等級評定委員會評定為國家4A級旅遊景區。

近年來，翁丁村的《佤族木鼓舞》、《司崗里傳說》被列入國家級非物質文化遺產保護名錄，被列入《翁丁村佤族傳統文化保護區》、《佤族木雕制作技藝》省級保護名錄，被《中國國家地理》雜誌譽為「最後的原始部落」，評為臨滄市十大優美村寨等殊榮。

網民對此紛紛表示惋惜，「看到翁丁今天遭遇大火，心痛啊！十年前的夏天曾隨緣來到此地，還被收留夜宿與此，印象深刻，部落羣居，夜不閉戶，民風淳樸，牛爲神。祈禱當地村民平安」、「去過兩次，對翁丁的印象還停留在長鬍子爺爺給我們烤的苦茶，古樹上掛滿的牛頭骨，厚重古老的木骨，滿寨子跑着不熟練的說着漢話的孩子，還有每次一進翁丁前都會有好多的村民在寨子前熱情的唱着跳着的佳靈賽，那種野性的美與活力給我的震撼至今難以忘懷」、「有生之年 看到巴黎聖母院被燒 看到九寨溝塌了一半 現在是翁丁，看到自己曾經親眼所見的美好一樣樣變成廢墟 我想問是不是我們已經不配擁有這些了 真的是心痛到死。」

《北京日報》／雲南網

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