世衞專家組到過武漢調查後，仍未能確定武漢肺炎病毒起源。但中國發佈關於武漢肺炎的假新聞就被外媒越揭越多，美聯社經過9個月調查，發現中國早在2019年年底，即武漢肺炎爆發初期，已有中國網民聲稱美國釋放生化武器，又發現中國「網軍」自2019年中大舉登陸外國社交媒體平台造謠，令中國取代俄羅斯被視為假消息的最大來源國。

美聯社今（15）日發佈與美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）數碼取證研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）歷時9個月的聯合調查報告，分析中國如何利用本身在西方社交媒體上日益顯著的影響力，捏造及散佈不實論述。

調查報告指，早在2019年12月31日，就有微博用戶發文提到要「小心美國」，聲稱美國「在中國釋放了病毒作為生化武器」，而在同一個月，中國官方指發現國內有人感染武漢肺炎。

而在2020年1月26日，內蒙古一名網民發表影片，編造「武漢肺炎是美國向中國使用病毒基因武器造成」，該影片播放量達到近1.4萬次，及後該男子因傳播虛假資訊，被處以行政拘留10日，並罰款500元人民幣（約600港元），《人民日報》也有相關報道，嚴肅提醒民眾不要發放假消息；惟6星期後，中國外交部和官媒都有報道相關的陰謀論。

在2月22日，《人民日報》亦曾報道有關美國軍隊將病毒帶入中國的傳聞，並在世界其他國家媒體刊截，包括《新西蘭先驅報》（The New Zealand Herald）和《赫爾辛基時報》（The Helsinki Times），前者向美聯社承認經進一步核實後，已將該文章移除。

調查報告又提到，在3月9日有微信公眾號刊登一篇文章，聲稱美軍在國內實驗室製造武漢肺炎病毒，並且在2019年10月在武漢舉行的世界軍人運動會期間遺失病毒。調查發現該微信公眾號於2019年5月由一個河南女子建立，惟現時該公眾號已被暫停，亦無法繼續追尋文章的出處。

報告點名指中國外交部發言人趙立堅去年3月在Twitter指控美軍「帶病毒進武漢」的11則推文，6星期內被至少54種語言引用逾9.9萬次，涉及數億個網民。

報告亦發現，中國「網軍」數目驚人，自2019年中後大舉登陸外國社群平台，例如在Twitter註冊的中國外交賬號增加3倍，在Facebook也增加了2倍，這些賬號在各網路平台以多種語言創造和渲染不實消息。

2016年美國總統大選前後，俄羅斯普遍被視為假消息的最大來源國，但在武漢肺炎爆發後，俄羅斯已被中國取代，中國持續散佈有關病毒起源的陰謀論。而且中國「師承」俄國的假消息策略和架構，又會和俄羅斯、伊朗聯手強化假消息，包括交叉引用、報道和溯源，加深消息的可信度。在2020年上半年，Twitter上數百萬條與武漢肺炎有關的互動中，中、俄、伊朗政府的829個賬號皆有參與，其中又以中國官方媒體和外交部賬號的Tweet最常被轉發。

美聯社／台灣《自由時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！